Его дважды подрывали и восстанавливали: как раньше выглядел Мерефо-Херсонский мост в Днепре

Мост начали строить в Екатеринославе, а завершили – в Днепропетровске

Днепр, раскинувшийся по обоим берегам одноименной реки, невозможно представить без мостов. Эти инженерные сооружения — это не только про дорогу с берега на берег. У каждого из них своя история, своя судьба. Мерефо-Херсонский мост пережил войны, разрушения, восстановление и стал настоящей легендой.

В начале XX века Екатеринослав стремительно рос. Уже существовавший Амурский (железнодорожный) мост не справлялся с увеличивающимся потоком людей и грузов. Город нуждался в новой переправе — и решение не заставило себя ждать. В 1912 году по инициативе городских властей был разработан проект нового моста, который должен был соединить центр с промышленными районами на левом берегу. Автором проекта стал один из ведущих инженеров-мостостроителей Российской империи — академик Григорий Передерий.

Будущий Мерефо-Херсонский мост, конец 1920-х гг. Фото А.Ковальчука. Коллекция Бусыгиных

Передерий предложил грандиозный для своего времени план: двухъярусный арочный мост, где верхний ярус отводился бы под железную дорогу, а нижний — под трамваи. Это было бы настоящее транспортное чудо. Строительство началось в 1912 году, и к 1916-му были установлены 22 массивные опоры. Но дальнейшее развитие событий остановили война, революция и гражданское противостояние.

На долгое время монументальные опоры остались торчать посреди реки, как символ несбывшихся надежд. Лишь в 1929 году советская власть вернулась к идее возведения моста. Новый конкурс выиграл проект инженера Николая Дзвонева, предложившего вместо металла использовать монолитный железобетон. Это позволило не только сэкономить дефицитный металл, но и лучше вписать конструкцию в живописный ландшафт парка имени Шевченко.

Мерефо-Херсонский мост, начало 1930-х гг.

Главным инженером строительства стал Макар Киень. Работы шли с рекордной скоростью: за 7 месяцев было возведено 35 арок и установлены два металлических пролета длиной по 52 метра. Уже в декабре 1932 года мост сдали в эксплуатацию. Его протяженность составила 1610 метров. Одновременно были завершены прокладка тоннеля в Тоннельной балке и строительство новых железнодорожных путей.

Первоначально обсуждалась идея возвращения к двухъярусной конструкции. Но специалисты института "Гипротранс" пришли к выводу, что из-за повышения уровня воды после появления Днепровской ГЭС такое решение стало технически невозможным. Верхний ярус пришлось бы делать под городской транспорт, что создавало проблемы со съездами, особенно со стороны парка. В итоге от идеи отказались — и мост стал одноярусным.

С началом Второй мировой войны Мерефо-Херсонский мост он стал стратегическим объектом. При отступлении в 1941 году советские войска взорвали его. Немцы восстановили его и дали имя генерал-полковника фон Клейста, который лично присутствовал на открытии. Но уже в 1943-м, покидая Днепр, теперь уже немецкие войска разрушили мост. От него остались лишь фрагменты арок.

Разрушенный мост. Фото А.Ковальчука. Середина 1940-х гг. Коллекция Бусыгиных

После войны восстановление моста вели по проекту института "Днепрогипротранс" под руководством Е. Г. Тетерука. На строительство потребовалось 30 тысяч кубометров высококачественного бетона, общая стоимость составила 50 миллионов рублей.

Мерефо-Херсонский мост. Фото 1955 г. Копия из коллекции В.Старостина

Мерефо-Херсонский мост признан памятником архитектуры и охраняется государством. Интересно, что это единственный мост в Европе с криволинейной траекторией — еще одно подтверждение его уникальности.

Со временем мост оброс легендами. Среди жителей ходили рассказы о спрятанных под опорами сокровищах — то ли антиквара, то ли монаха, — однако никаких достоверных подтверждений найдено не было. А вот трагические случаи гибели кладоискателей случались.