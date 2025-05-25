Как выглядели легендарные места Киева сто лет назад и сейчас: уникальные фото вас удивят
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Столице на этих фото более ста лет
В это воскресенье, 25 мая, в Украине отмечается День Киева. Столице исполнилось 1543 года.
В связи с этим "Телеграф" решил напомнить своим читателям, как выглядело сердце нашей страны целый век назад. Эти редкие исторические снимки открывают удивительную возможность заглянуть в прошлое.
Одними из уникальных фото являются снимки, которые сохранились в архиве Конгресса США. На них столице около 120 лет. Снимки были выкуплены у семьи фотографа Сергея Проскудина-Горского, который эмигрировал в начале века во Францию.
На них можно увидеть, что напротив сегодняшнего красного корпуса Университета им. Шевченко стоял памятник Николаю I. Сейчас там установлен памятник Тарасу Шевченко.
Сейчас это место выглядит так:
На месте современного моста Метро раньше стоял Николаевский цепной мост. К слову, он был первым постоянным мостом через Днепр в Киеве. Подробнее об этом легендарном сооружении можно узнать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.
Старый Крещатик.
Сегодня знаменитую улицу практически не узнать. Все дело в том, что в 1941 году советские военные, когда поняли, что не смогут удержать Киев от немецких захватчиков, решили взорвать главную улицу столицы. Они заминировали весь центр города и после череды взрывов центральная улица выгорела почти дотла. После войны советская пропаганда еще долго "продвигала" нарративы о том, что разрушение Крещатика — это дело рук нацистов. Больше о разрушении Крещатика читайте, перейдя по ссылке.
Вид на Подол.
Софийская площадь раньше выглядела так.
А так выглядит сейчас.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве обмелевшее озеро Синее собрались "воскрешать" за огромные деньги из бюджета. В первую очередь, здесь планируют провести расчистку водоема, а затем уже заняться облагораживанием территории.