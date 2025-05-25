Как выглядели легендарные места Киева сто лет назад и сейчас: уникальные фото вас удивят

Столице на этих фото более ста лет

В это воскресенье, 25 мая, в Украине отмечается День Киева. Столице исполнилось 1543 года.

В связи с этим "Телеграф" решил напомнить своим читателям, как выглядело сердце нашей страны целый век назад. Эти редкие исторические снимки открывают удивительную возможность заглянуть в прошлое.

Одними из уникальных фото являются снимки, которые сохранились в архиве Конгресса США. На них столице около 120 лет. Снимки были выкуплены у семьи фотографа Сергея Проскудина-Горского, который эмигрировал в начале века во Францию.

На них можно увидеть, что напротив сегодняшнего красного корпуса Университета им. Шевченко стоял памятник Николаю I. Сейчас там установлен памятник Тарасу Шевченко.

Памятник Николаю I

Сейчас это место выглядит так:

Памятник Шевченко

На месте современного моста Метро раньше стоял Николаевский цепной мост. К слову, он был первым постоянным мостом через Днепр в Киеве. Подробнее об этом легендарном сооружении можно узнать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Цепной мост

Метро Мост

Старый Крещатик.

Крещатик

Сегодня знаменитую улицу практически не узнать. Все дело в том, что в 1941 году советские военные, когда поняли, что не смогут удержать Киев от немецких захватчиков, решили взорвать главную улицу столицы. Они заминировали весь центр города и после череды взрывов центральная улица выгорела почти дотла. После войны советская пропаганда еще долго "продвигала" нарративы о том, что разрушение Крещатика — это дело рук нацистов. Больше о разрушении Крещатика читайте, перейдя по ссылке.

Современный Крещатик

Вид на Подол.

Подол

Подол

Софийская площадь раньше выглядела так.

Софийская площадь

А так выглядит сейчас.

Софийская площадь

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве обмелевшее озеро Синее собрались "воскрешать" за огромные деньги из бюджета. В первую очередь, здесь планируют провести расчистку водоема, а затем уже заняться облагораживанием территории.