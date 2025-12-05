Этот секрет используют в отелях: почему губки разных цветов

Выбор правильной губки это принципиально. Код, который вы игнорировали, поможет выбрать нужную и избежать неприятностей

Губки бывают в разных цветах, и эти оттенки – не просто декор. Это удобная система маркировки, подсказывающая, для каких поверхностей и задач предназначена каждая губка. Понимание этого кодирования помогает избежать повреждения материалов и уменьшает риск переноса бактерий в доме.

Цветовых вариантов у губок в общей сложности пять. Однако встречаются и многоцветные варианты. Их в большинстве своем используют для мытья посуды и только.

На что влияет цвет губки

Черные губки

Эти максимально абразивные губки не для ежедневного использования, они пригодятся при генеральной уборке. Крепкие и жесткие, подходят для интенсивной чистки пригоревших или твердых поверхностей.

Розовые губки для загрязненных поверхностей

Красные губки

Красные или розовые губки – те, которые менять нужно чаще всего. Они предназначены для пригоревших остатков пищи, поверхности после контакта с сырым мясом или рыбой. Цвет напоминает, что эти губки нельзя использовать для мытья посуды начисто. Их нужно почаще заменять.

Зеленые губки

Самые популярные и крепкие. Подходят для общей уборки и мытья посуды, отлично справляются с засохшей грязью или сложными пятнами. А вот стекло и нержавеющую сталь могут поцарапать.

Желтые губки

Менее абразивны, чем зеленые. Идеальны для более деликатных поверхностей: стеклянной посуды, столешниц, раковин. Чаще всего встречаются на кухне.

Синие губки

Самые мягкие из всех. Подходят для стекла, нержавеющей стали и всего, что требует деликатного ухода. Не царапают поверхность.

Где цветовая методика чрезвычайно важна

Этот цветовой метод разрешения используется в гостиницах для предотвращения перекрестного загрязнения между ванными комнатами, туалетами, кухнями и общими зонами. Многие гостиницы соблюдают следующие правила:

Красный — санитарные зоны высокого риска, такие как туалеты, писсуары и полы в туалетах

Желтый — другие поверхности в ванной комнате, такие как раковины, плитка, зеркала и диспенсеры

Зеленый — кухни, кладовые и зоны приготовления/подачи пищи

Синий — общие зоны низкого риска, такие как комнаты, столы и общественные коридоры.

Цветовая кодировка губок в отеле

Точный код может отличаться в зависимости от сети, страны или оператора отеля, хотя большинство все еще используют "красный" цвет для самых грязных санитарных зон и "зеленый" для зон питания.

Ранее "Телеграф" рассказывал о способах очистить утюг, чтобы он не оставлял следы. Для этого пригодятся подручные средства.