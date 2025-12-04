Лишь пяти знакам Зодиака улыбнется большая удача в Суперлуние 5 декабря

Жизнь измениться у Львов, Водолеев и других представителей гороскопа

Последнее суперлуние 2025 года, известное как "Холодная Луна", состоится в пятницу, 5 декабря. Оно ассоциируется с темой завершения и освобождения места для нового. Поэтому это прекрасное время, чтобы избавиться от того, что давно уже неактуально.

Это полнолуние происходит в "воздушном" знаке Близнецов, пишет collective.world. Согласно астропрогнозу, всего лишь пяти представителям гороскопа удастся успешно изменить свою жизнь, чтобы привлечь удачу на новые свершения.

Лев

В ближайшее время могут появиться единомышленники — знакомые или новые связи — и они удивят вас готовностью быть рядом. В то же время вы можете ясно увидеть, какие группы или коллективы больше не способствуют вашему росту.

Это хороший момент пересмотреть свое окружение и определить, где вы хотите быть дальше. Помните: опираться можно и на собственное одобрение, и на поддержку извне — это не взаимоисключающие вещи.

Дева

Ваше время сиять настало. Суперлуние 5 декабря подтолкнет вас выйти на сцену и заявить о себе. Да, последние недели требовали тишины, восстановления и заботы о доме, но сейчас Вселенная открывает двери для признания и роста.

Ваши таланты заметны — не скрывайте их. Возможен шанс показать мастерство или получить новые обязанности, которые поднимут вас выше. Не позволяйте сомнениям украсть этот момент: вы готовы к большему.

Стрелец

В ваших отношениях наступает момент истины: ваши достижения — результат любви и поддержки тех, кто рядом. Если в последнее время вы слишком ушли в себя и невольно отдалились, сейчас идеальный момент вернуть внимание близким и показать, как много они значат.

Этот период благоприятен для честного взгляда на состояние ваших связей: что в них требует заботы, а что — пересмотра. Возможно, интуиция подскажет, что не все отношения могут идти с вами дальше или что чьи-то намерения были не столь искренними. Доверьтесь своим чувствам — они ведут верным путем.

Водолей

Пора проявлять себя. Суперлуние 5 декабря освещает ваш Дом творчества и радости — уделите время себе. Сейчас важно не только ответственность, но и удовольствие. Возможности для творчества и романтики рядом — ловите их и не сомневайтесь: вы заслуживаете отдых и веселье.

Рыбы

Пора обратить внимание на домашнюю жизнь и близких: важные решения часто рождаются дома, а не на публике. Баланс между работой и отдыхом необходим — без него есть риск выгорания. Забота о себе и семье сегодня — ваш фундамент для будущего.

