День волонтера 5 декабря: открытки и поздравления своими словами к празднику

Сегодня самое время поздравить близких с днем волонтера

Каждый год в Украине и мире отмечается Международный день волонтера. Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году для того, чтобы привлечь внимание к важной роли добровольцев и поблагодарить их за их бескорыстный труд.

В Украине День волонтера имеет особое значение, а с этим праздником можно поздравлять едва ли не каждого украинца. В нашей стране волонтерское движение активизировалось с 2014 года, когда началась война с Россией, а в 2022 году после полномасштабного вторжения волонтерство приобрело невероятные масштабы.

В этот день, 5 декабря, самое время поздравить волонтеров с праздником и поблагодарить их за вклад, который они делают, помогая людям. "Телеграф" подготовил красивые открытки и поздравления своими словами, чтобы вы могли отправить близким в соцсетях и мессенджерах.

Поздравления и открытки с Днем волонтеров

С праздником! Вы — настоящий пример того, как доброта и решимость могут изменить мир. Ваше сердце, полное сочувствия, дает силы и надежду тысячам людей. Спасибо за вашу бескорыстную работу и энергию!

***

Поздравляю с Днем волонтера! Ваша помощь — это не просто действия, это спасенные жизни и вера в лучшее завтра. Я искренне благодарен за каждый час, который вы отдаете обществу. Желаю вам неисчерпаемого запаса сил и вдохновения!

Слава вам! В этот день хочу от всего сердца поблагодарить вас за то, что вы делаете для нашей страны. Ваша воля и смелость двигают горы и приближают нашу победу. Пусть добро, которое вы отдаете, вернется к вам сторицей.

***

С Днем добровольца! Вы — стержень, на котором держится наше общество в самые тяжелые времена. Без вас было бы невыносимо тяжело, вы — наша незаменимая поддержка. Пусть ваш труд всегда будет оценен по достоинству!

Поздравляю! То, что вы делаете, выходит за рамки обычного долга — это призвание души. Вы зажигаете свет там, где, казалось бы, осталась только тьма. Продолжайте нести это тепло, и пусть оно согревает вас самих.

***

С нашим праздником! Спасибо, что вы всегда там, где нужна помощь, и не ждете ничего взамен. Ваше неравнодушие — это главная сила Украины. Желаю вам крепкого здоровья и победы, ради которой мы все работаем.

Поздравляю! Вы — настоящие супергерои в обычной жизни, и мы видим это каждый день. Ваша преданность делу вдохновляет миллионы. Оставайтесь такими же сильными и непоколебимыми!

***

С Днем волонтера! Ваш труд часто незаметен, но его результаты колоссальны и бесценны. Вы отдаете свое время и силы, чтобы облегчить чью-то боль. Низкий вам поклон за вашу человечность и жертвенность.

Поздравляю от всего сердца! Спасибо, что вы есть. Вы доказали, что обычные люди могут быть невероятной опорой для всей страны. Желаю, чтобы в вашей жизни было столько же радости, сколько добра вы дарите другим.

***

С праздником! Вы — ангелы-хранители, которые работают без выходных и усталости. Вы объединяете людей и не даете нам сдаться. Пусть ваши мечты о мирной и процветающей Украине обязательно сбудутся.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как провести День святого Николая 6 декабря, чтобы привлечь благополучие на весь год. Главные традиции и запреты на этот день.