Укр

День волонтера 5 декабря: открытки и поздравления своими словами к празднику

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
503
5 декабря отмечается Международный день волонтера Новость обновлена 05 декабря 2025, 08:29
5 декабря отмечается Международный день волонтера. Фото Коллаж "Телеграф"

Сегодня самое время поздравить близких с днем волонтера

Каждый год в Украине и мире отмечается Международный день волонтера. Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году для того, чтобы привлечь внимание к важной роли добровольцев и поблагодарить их за их бескорыстный труд.

В Украине День волонтера имеет особое значение, а с этим праздником можно поздравлять едва ли не каждого украинца. В нашей стране волонтерское движение активизировалось с 2014 года, когда началась война с Россией, а в 2022 году после полномасштабного вторжения волонтерство приобрело невероятные масштабы.

В этот день, 5 декабря, самое время поздравить волонтеров с праздником и поблагодарить их за вклад, который они делают, помогая людям. "Телеграф" подготовил красивые открытки и поздравления своими словами, чтобы вы могли отправить близким в соцсетях и мессенджерах.

Поздравления и открытки с Днем волонтеров

С праздником! Вы — настоящий пример того, как доброта и решимость могут изменить мир. Ваше сердце, полное сочувствия, дает силы и надежду тысячам людей. Спасибо за вашу бескорыстную работу и энергию!

***

Поздравляю с Днем волонтера! Ваша помощь — это не просто действия, это спасенные жизни и вера в лучшее завтра. Я искренне благодарен за каждый час, который вы отдаете обществу. Желаю вам неисчерпаемого запаса сил и вдохновения!

День волонтера, открытки, картинки

Слава вам! В этот день хочу от всего сердца поблагодарить вас за то, что вы делаете для нашей страны. Ваша воля и смелость двигают горы и приближают нашу победу. Пусть добро, которое вы отдаете, вернется к вам сторицей.

***

С Днем добровольца! Вы — стержень, на котором держится наше общество в самые тяжелые времена. Без вас было бы невыносимо тяжело, вы — наша незаменимая поддержка. Пусть ваш труд всегда будет оценен по достоинству!

День волонтера, открытки, картинки

Поздравляю! То, что вы делаете, выходит за рамки обычного долга — это призвание души. Вы зажигаете свет там, где, казалось бы, осталась только тьма. Продолжайте нести это тепло, и пусть оно согревает вас самих.

***

С нашим праздником! Спасибо, что вы всегда там, где нужна помощь, и не ждете ничего взамен. Ваше неравнодушие — это главная сила Украины. Желаю вам крепкого здоровья и победы, ради которой мы все работаем.

День волонтера, открытки, картинки

Поздравляю! Вы — настоящие супергерои в обычной жизни, и мы видим это каждый день. Ваша преданность делу вдохновляет миллионы. Оставайтесь такими же сильными и непоколебимыми!

***

С Днем волонтера! Ваш труд часто незаметен, но его результаты колоссальны и бесценны. Вы отдаете свое время и силы, чтобы облегчить чью-то боль. Низкий вам поклон за вашу человечность и жертвенность.

День волонтера, открытки, картинки

Поздравляю от всего сердца! Спасибо, что вы есть. Вы доказали, что обычные люди могут быть невероятной опорой для всей страны. Желаю, чтобы в вашей жизни было столько же радости, сколько добра вы дарите другим.

***

С праздником! Вы — ангелы-хранители, которые работают без выходных и усталости. Вы объединяете людей и не даете нам сдаться. Пусть ваши мечты о мирной и процветающей Украине обязательно сбудутся.

День волонтера, открытки, картинки
День волонтера, открытки, картинки
День волонтера, открытки, картинки
День волонтера, открытки, картинки
День волонтера, открытки, картинки

Ранее "Телеграф" рассказывал, как провести День святого Николая 6 декабря, чтобы привлечь благополучие на весь год. Главные традиции и запреты на этот день.

Теги:
#Поздравления #Открытки #День волонтера