Когда снег наконец накроет Харьков. Синоптики назвали точную дату (карта)
Уже в эту пятницу в Украину с северо-восточной стороны зайдет похолодание
Харьков уже в ближайшее время будет встречать первый снег. Несмотря на приход календарной зимы, погода в Украине больше похожа на осеннюю и многие украинцы заждались зимней сказки.
По прогнозам синоптиков сайта ventusky.com, снег ожидается в Харькове уже вечером 9 декабря. Первые снежинки появятся около 20 часов, к 23 снегопад усилится.
Когда в Харькове выпадет снег
Снег в Харькове 9 декабря подтверждают прогнозы Укргидрометцентра. Украинские синоптики уточняют, что это будет мокрый снег в сопровождении дождя. Ночью будет небольшой мороз: -1 -3 градуса, днем прогнозируется 2-4 градуса с отметкой "плюс". Аналогичная погода в начале следующей недели ожидается на большей части территории Украины.
Когда в Украину придет похолодание
Синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что похолодание в Украине начнется уже с 5 декабря. Температура постепенно снизится, прежде всего, на севере и востоке.
Ночью ожидается небольшой мороз в пределах -1-7°С, днем температура будет колебаться около 0°С; в южной части и Закарпатье ночные показатели составят -2…+3°С, днем +2…+7°С, — уточнил он
