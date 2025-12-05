Когда снег наконец накроет Харьков. Синоптики назвали точную дату (карта)

Уже в эту пятницу в Украину с северо-восточной стороны зайдет похолодание

Харьков уже в ближайшее время будет встречать первый снег. Несмотря на приход календарной зимы, погода в Украине больше похожа на осеннюю и многие украинцы заждались зимней сказки.

По прогнозам синоптиков сайта ventusky.com, снег ожидается в Харькове уже вечером 9 декабря. Первые снежинки появятся около 20 часов, к 23 снегопад усилится.

Прогноз погоды в Харькове 9 декабря 20:00 — начнется снег

К ночи снегопад усилится – прогноз погоды в Харькове 9 декабря 23:00

Когда в Харькове выпадет снег

Снег в Харькове 9 декабря подтверждают прогнозы Укргидрометцентра. Украинские синоптики уточняют, что это будет мокрый снег в сопровождении дождя. Ночью будет небольшой мороз: -1 -3 градуса, днем прогнозируется 2-4 градуса с отметкой "плюс". Аналогичная погода в начале следующей недели ожидается на большей части территории Украины.

Прогноз погоды в Украине на 9 декабря

Когда в Украину придет похолодание

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что похолодание в Украине начнется уже с 5 декабря. Температура постепенно снизится, прежде всего, на севере и востоке.

Ночью ожидается небольшой мороз в пределах -1-7°С, днем температура будет колебаться около 0°С; в южной части и Закарпатье ночные показатели составят -2…+3°С, днем +2…+7°С, — уточнил он

