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Заброшенная красота на Львовщине. Мозаика на остановке транспорта, которую стоит увидеть (фото)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Мозаика впечатляет даже несмотря на отсутствие ухода Новость обновлена 29 мая 2025, 13:07
Мозаика впечатляет даже несмотря на отсутствие ухода. Фото Коллаж "Телеграф"

Она сделана из стекла и смальты

Мозаика на автобусной остановке села Ланы Перемышлянского района Львовской области впечатляет цветами и орнаментом. Она была создана в советские времена, в последнюю треть 20 века.

Как рассказывает сайт Drymba, мозаика сделана из стекла и смальты (цветное, непрозрачное (заглушенное) стекло в виде небольших кубиков или пластинок). Состояние мозаики хорошее, однако сама остановка запущенная.

Одна из самых красивых мозаик во Львовской области

Мозаика на остановке села Ланы – одна из самых красивых на Львовщине. Остановка расположена на автотрассе Львов — Ивано-Франковск в селе Благодатовка, на окраине города Бибрка. Само село Ланы лежит по другую сторону реки Боберка и параллельно вышеупомянутой автодороге.

Остановка среднего размера стоит в нескольких метрах от дороги. Это три кирпичных стены с железобетонной плитой перекрытия. По состоянию на 2024 год вплотную к остановке установили большой контейнер для пластика, что портит вид. Внутри остановки грязно, есть мусор.

Пять цветов и орнамент

Все стены остановки, кроме тыльной, покрыты мозаикой. Мотив – геометрический орнамент с цветными квадратами, треугольниками и огромными круглыми цветами-розеттами. Мозаика выполнена в пяти цветах — белый, красный и черный, оранжевый и серый. Карниз бетонного покрытия тоже украшен простым орнаментом. Состояние мозаики удовлетворительное, только местами есть осыпания. Кроме того, на нее наклеивают объявления.

Мозаика на остановках – советский стрит-арт

Мозаики на остановках общественного транспорта в СССР и Украине, которая была его частью, — это уникальный вид искусства. Это своего рода "советский стрит-арт", дававший художникам возможность проявить себя, часто обходя идеологическую цензуру.

В мозаиках на остановках часто можно увидеть украинскую символику, традиции, орнаменты. Некоторые мастера использовали мотивы вышиванок, писанок и резьбу по дереву.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как наивные мозаики советской Украины превратили обычные остановки и фасады в уникальные произведения искусства. Сегодня их можно найти в самых разных местах – от автобусных остановок и жилых домов до фасадов ресторанов, кафе и магазинов.

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#Львовская область #Мозаика #Остановка