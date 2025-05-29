Закинута краса на Львівщині. Мозаїка на зупинці транспорту, яку варто побачити (фото)

Її зроблено зі скла та смальти

Мозаїка на автобусній зупинці села Лани Перемишлянського району у Львівській області вражає кольорами та орнаментом. Її було створено у радянські часи, в останню третину 20 сторіччя.

Як розповідає сайт Drymba, мозаїку зроблено зі скла та смальти (кольорове, непрозоре (заглушене) скло у вигляді невеликих кубиків або пластинок). Стан мозаїки добрий, проте сама зупинка занедбана.

Одна з найкрасивіших мозаїк у Львівській області

Мозаїка на зупинці села Лани — одна з найкрасивіших на Львівщині. Зупинка розташована на автотрасі Львів — Івано-Франківськ у селі Благодатівка, на околиці міста Бібрка. Саме село Лани лежить по інший бік річки Боберка і паралельно до вищезгаданої автодороги.

Зупинка середнього розміру стоїть за кілька метрів від дороги. Це три цегляні стіни із залізобетонною плитою перекриття. Станом на 2024 рік впритул до зупинки встановили великий контейнер для пластику, що псує вигляд. Всередині зупинки брудно, є сміття.

П'ять кольорів та орнамент

Всі стіни зупинки, крім тильної, вкриті мозаїкою. Мотив – геометричний орнамент із кольоровими квадратами, трикутниками та величезними круглими квітами-розеттами. Мозаїку виконано в п'ятьох кольорах — білий, червоний та чорний, помаранчевий та сірий. Карниз бетонного покриття теж прикрашений простим орнаментом. Стан мозаїки задовільний, лише місцями є осипання. Крім того, на неї наклеюють оголошення.

Мозаїка на зупинках — радянський стріт-арт

Мозаїки на зупинках громадського транспорту в СРСР та Україні, яка була його частиною — це унікальний вид мистецтва. Це свого роду "радянський стріт-арт", що давав митцям можливість проявити себе, часто обходячи ідеологічну цензуру.

У мозаїках на зупинках часто можна побачити українську символіку, традиції, орнаменти. Деякі майстри використовували мотиви вишиванок, писанок та різьблення по дереву.

Раніше "Телеграф" розповідав, як наївні мозаїки радянської України перетворили звичайні зупинки та фасади на унікальні витвори мистецтва. Сьогодні їх можна знайти в найрізноманітніших місцях – від автобусних зупинок і житлових будинків до фасадів ресторанів, кафе та магазинів.