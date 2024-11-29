Почему советские мозаики стали искусством сопротивления и что с ними происходит сейчас

Как наивные мозаики советской Украины превратили обычные остановки и фасады в уникальные произведения искусства

Несмотря на отсутствие официального государственного реестра, Украина является безоговорочным лидером по количеству мозаик на постсоветском пространстве. Существует несколько теорий происхождения этого художественного феномена, самая распространенная из которых связывает его с Олимпийскими играми 1980 года.

Однако на самом деле история этих мозаик намного глубже и сложнее. Советская власть использовала их как мощный инструмент культурной унификации – каждое село должно было получить "порцию пропаганды", быть вовлеченным в общесоюзный нарратив. Но парадоксально, эти мозаики стали чем-то большим, чем просто пропагандистский инструмент.

Архитектурная революция середины XX века

Архитектурная реформа середины 1950-х годов, особенно массовая застройка дешевых панелек, способствовала расцвету мозаичного искусства. Эти произведения превратили обычные городские пространнства в настоящие галереи под открытым небом, воплощая дух своего времени.

Сегодня мозаики можно найти в самых разных местах – от автобусных остановок и жилых домов до фасадов ресторанов, кафе и магазинов. Каждая из них – это уникальный артефакт, повествующий свою неповторимую историю.

Между пропагандой и самовыражением

Несмотря на то, что многие мозаики были созданы под влиянием государственной идеологии, они сохранили уникальную эстетическую самобытность. Для художников того времени мозаики стали своего рода стратегией выживания в жестко контролируемой художественной системе. В отличие от живописи, которая подвергалась жесткой цензуре, мозаики были менее контролируемыми, давая художникам больше простора для творчества.

Советское художественное наследие до сих пор вызывает острые дискуссии в украинском обществе. Об этом рассказали известные искусствоведы Евгения Моляр и Антон Проненко.

Вызовы декоммунизации

Закон о декоммунизации 2015 года стал переломным моментом в отношении советского культурного наследия. С одной стороны, он не распространяется непосредственно на произведения искусства, с другой — вызывал множество споров и недоразумений.

За годы действия закона было утрачено немало уникальных художественных объектов. Среди самых больших потерь — скульптура "Днепровские волны" Эрнеста Коткова и мозаика "Ленин и наука" Сергея Светлорусова. Особенно болезненна потеря композиций "Дерево жизни" и "Бориветер" Аллы Горской, уничтоженных во время российской оккупации Мариуполя.

Мнения экспертов расходятся. Евгения Моляр отмечает важность сохранения и контекстуализации советского искусства. По ее мнению, государственные институты пытаются избегать данной темы, поэтому основная работа ведется низовыми инициативами.

Антон Проненко, напротив, считает защиту советских мозаик преувеличенной и даже вредной. Он предлагает критически оценивать каждое произведение по двум критериям: идеологической уместности и художественной ценности.

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