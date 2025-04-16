Эта станция киевского метро признана одной из самых красивых в мире (фото)

Украшенная 38 историческими мозаиками и признанная международными изданиями, 80-метровая подземная жемчужина столицы Украины сочетает функциональность транспортного узла с музейной эстетикой.

Станция метро "Золотые ворота" в Киеве по праву считается одной из самых красивых в мире. Ее неповторимый архитектурный стиль, вдохновленный историей Киевской Руси, делает эту станцию настоящей жемчужиной столичного метрополитена и достопримечательностью города.

"Золотые ворота" — это 29 станция Киевского метрополитена, расположенная на Сырецко-Печерской линии между "Лукьяновской" и "Дворцом спорта". Она имеет удобный переход на станцию "Театральная" Святошинско-Броварской линии. Открытие станции состоялось в конце 1989 года, а ее глубина достигает около 80 метров, что делает ее одной из самых глубоких в системе.

Архитектурное решение и оформление

Дизайн станции "Золотые ворота" вдохновлен древнерусским храмовым зодчеством. Вместо привычных пилонов здесь установлены круглые колонны, облицованные светлым мрамором, что создает ощущение легкости и простора. Кирпичные арки, обрамляющие своды, придают интерьеру особый шарм. Центральный зал украшен мозаичными полосами из смальты, а пол выложен темно-серым гранитом, что подчеркивает всеобщую атмосферу величия.

Особое внимание привлекают многочисленные мозаичные панно, рассказывающие о ключевых моментах истории Киевской Руси. На торцах станции размещены большие мозаики с изображениями Архангела Михаила и Святого Георгия Змееборца. В арках между колоннами можно увидеть мозаики с портретами киевских князей и изображениями древнерусских храмов. В общей сложности на станции насчитывается 38 уникальных двойных мозаик, каждая из которых имеет свое историческое значение.

Признание на международном уровне

"Золотые ворота" неоднократно получали мировое признание как одна из самых красивых станций метро. В 2011 году издание BootsnAll включило ее в список 15 лучших станций метро мира, а в 2013 году британская газета The Daily Telegraph отметила ее среди 22 самых красивых станций Европы. В 1991 году создатели станции были отмечены Государственной премией Украины, а с 1994 года мозаичные панно станции имеют статус объекта культурного наследия.

Итак, "Золотые ворота" — это не просто транспортный узел, а настоящий музей подземного искусства, захватывающий каждого, кто попадает сюда. Посещение этой станции — возможность прикоснуться к истории и культуре Украины уникальным способом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда точно достроят метро на Виноградаре. Уже завершен правый тоннель от станции метро "Сырец" до будущей станции "Мостицкая".