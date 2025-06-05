Короткая челка с характером: разбираем феномен "мефедроновой" моды (фото)

Существует легенда, что именно Клеопатра была первой, кто носил такую челку

В соцсетях все чаще можно увидеть мемы, шутки или критику в адрес девушек с "мефедроновыми челками". Но что это вообще означает, откуда взялся этот термин и почему о нем столько говорят?

В этом материале "Телеграф" разобрался и поставил точку в вопросе.

Что такое мефедроновая челка?

Это тоненькая, ровная или взъерошенная челка, которая часто выглядит немного небрежно. По словам стилистов, такая прическа придает лицу "странный" вид, что служит способом выделиться среди других. Часто к такой стрижке прибегают люди с неидеальной формой лица.

Эта челка, которую в советские времена называли "тифозной", выглядит несколько андеграундно. Его нельзя считать новинкой – он всегда был и даже считался отдельным стилистическим направлением.

Очень короткую челку часто выбирают поклонники йоги, путешественники Индией и буддисты, ведь в их культуре такая прическа встречается довольно часто.

Кто популяризировал?

Существует легенда, что именно Клеопатра была первой, кто носил челку. Впрочем, тяжело с уверенностью это подтвердить. Однако достоверно известно, что она пользовалась большой популярностью в Древнем Египте: короткая прямая челка часто декорировала парики из натуральных волос, которые в те времена носили египтянки с бритыми головами.

Клодетт Кольбер в фильме "Клеопатра", 1934 год

Сегодня же на улице можно встретить как девушек-подростков, так и старших женщин с мефедроновыми челками. Кстати, известные звезды тоже поддержали эту креативную идею. Эмма Уотсон, Эмма Робертс, Бейонсе, Леди Гага и другие носили такие короткие челки, чтобы подчеркнуть свой уникальный стиль и выглядеть особенно.

Мефедроновая челка — это не о наркотиках. Эта необычная челка помогает выразить индивидуальность и выделиться среди прочих, сохраняя при этом глубокие культурные корни.

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