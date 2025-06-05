Короткий чубчик із характером: розбираємо феномен "мефедронової" моди (фото)

Існує легенда, що саме Клеопатра була першою, хто носив чубчик

У соцмережах усе частіше можна побачити меми, жарти або критику на адресу дівчат із мефедроновими чубчиками. Та що це взагалі означає, звідки взявся цей термін і чому про нього стільки говорять?

У цьому матерілі "Телеграф" розібрався та поставив крапку в питані.

Що таке мефедроновий чубчик?

Це тоненький, рівний або скуйовджений чубчик, який часто виглядає трохи недбало. За словами стилістів, така зачіска надає обличчю "дивного" вигляду, що слугує способом виділитися серед інших. Часто до такої стрижки вдаються люди з неідеальною формою обличчя.

Цей чубчик, який у радянські часи називали "тифозним", має дещо андеграундний вигляд. Його не можна вважати новинкою — він завжди був і навіть вважався окремим стилістичним напрямком.

Дуже короткий чубчик часто обирають прихильники йоги, мандрівники Індією та буддисти, адже у їхній культурі така зачіска зустрічається досить часто.

Хто популяризував?

Існує легенда, що саме Клеопатра була першою, хто носив чубчик. Втім, важко з упевненістю це підтвердити. Проте достовірно відомо, що вона користувалася великою популярністю в Стародавньому Єгипті: короткий прямий чубчик часто декорував перуки з натурального волосся, які в ті часи носили єгиптянки з поголеними головами.

Клодетт Кольбер у фільмі "Клеопатра", 1934 рік

Сьогодні ж на вулиці можна зустріти як дівчат-підлітків, так і старших жінок із мефедроновими чубчиками. До речі, відомі зірки також підтримали цю креативну ідею. Емма Вотсон, Емма Робертс, Бейонсе, Леді Гага та інші носили такі короткі чубчики, щоб підкреслити свій унікальний стиль і виглядати особливо.

Мефедроновий чубчик — це не про наркотики. Цей незвичайний чубчик допомагає виразити індивідуальність і виділитися серед інших, зберігаючи при цьому глибокі культурні корені.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Юлія Тимошенко багато років регулярно носила косу, яка стала її візитівкою. Наразі ж нардепка вперше за довгий час з'явилася в новому стилі.