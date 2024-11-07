Не всегда был блондином: почему у Трампа такая странная прическа и как она менялась с годами (фото)

Странная прическа давно стала визитной карточкой американского политика

Республиканец Дональд Трамп, одержавший победу на выборах, часто становился объектом насмешек из-за своего внешнего вида. Его необычная белокурая шевелюра вдохновила многих шутников на создание тысячи мемов.

"Телеграф" решил выяснить, как менялась прическа Дональда Трампа на протяжение его карьеры. Также мы узнали ее главный секрет.

Как менялась прическа Дональда Трампа

Внешний вид Дональда Трампа всегда привлекал внимание — особенно его характерная прическа, ставшая узнаваемым элементом имиджа. Хотя нередко возникают слухи, что Трамп носит парик, однако это не так.

С детства он был светловолосым и носил чуб наискосок. Однако с возрастом его натуральный цвет изменился, став более темным и приближенным к светло-каштановому.

Дональд Трамп в детстве

Дональд Трамп в подроством возрасте

На архивных фотографиях можно увидеть, что Трамп не всегда был блондином. У него были густые каштановые волосы.

Дональд Трамп в возрасте 32 лет со своим первенцем

Дональд Трамп был шатеном, Фото: Getty Images

Со временем цвет его волос варьировался от желтоватого до светло-рыжего и часто объектом шуток становилась его странно уложенная "волна" на лбу, которая поднималась при сильных порывах ветра. Сейчас она является неотъемлемой частью образа новоиспеченного президента Америки.

Как менялась прическа Дональда Трампа с годами

Прическа Дональда Трампа часто становится причиной насмешек, Фото: Getty Images

Что не так с прической Трампа?

Дочь американского бизнесмена Иванка Трамп рассказала, в чем на самом деле секрет прически ее отца. Как оказалось, шевелюре Дональда посвящен целый раздел в книге "огонь и ярость: внутри Белого дома". И главным виновником "праздника" на голове политика является неудачная операция по лечению облысения.

Почему у Трампа такая странная прическа, Фото: Getty Images

Дональд Трамп экспериментирует со цветом волос, Фото: Getty Images

Такая процедура была популярна в США в 70-80-е годы, и Трамп решился через нее пройти. Пациентам в ходе операции срезали залысины на голове и натягивали кожу с более волосатых областей.

Дональд Трамп сделал операцию, Фото: Getty Images

У Трампа после такой процедуры остался шрам и волосы спереди начали расти странным образом. Но политик с помощью своей шевелюры, на укладку которой тратит много времени, маскирует свои недостатки.

Дональд Трамп в 2024 году, Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, как в детстве выглядел Дональд Трамп и сколько ему сейчас лет. В сети можно найти его детские снимки.