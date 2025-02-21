Тимошенко впервые за долгое время изменила имидж (эксклюзивные фото)
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Нардеп внезапно появилась на публике с другой прической
Юлия Тимошенко — одна из самых известных политиков современности, которая была премьер-министром Украины, а сейчас является народным депутатом. Женщина много лет носила косу, которая стала частью ее имиджа. Теперь нардеп впервые за долгое время предстала в новом образе.
Тимошенко приняла участие в Киевском Форуме Безопасности, который посвящен третьей годовщине полномасштабной войны России против Украины. На мероприятии политик появилась с новой, непривычной для себя прической — длинными кудрявыми волосами, сообщает корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Тимошенко выбрала на Форум Безопасности белую рубашку, черную юбку и такого же цвета пиджак. А дополнила образ объемным черным ожерельем и туфлями на высоких шпильках.
Интересно, что похожую прическу политик выбирала в 2016-2018 годах. Тогда она также появлялась в парламенте и на других мероприятиях с распущенными вьющимися волосами.
Отметим, что нардеп долгое время не меняла имидж. На протяжении своей политической карьеры Тимошенко в большинстве носила именно фирменную косу. Такая прическа уже стала частью ее политического образа.
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