Тимошенко впервые за долгое время изменила имидж (эксклюзивные фото)

Нардеп внезапно появилась на публике с другой прической

Юлия Тимошенко — одна из самых известных политиков современности, которая была премьер-министром Украины, а сейчас является народным депутатом. Женщина много лет носила косу, которая стала частью ее имиджа. Теперь нардеп впервые за долгое время предстала в новом образе.

Тимошенко приняла участие в Киевском Форуме Безопасности, который посвящен третьей годовщине полномасштабной войны России против Украины. На мероприятии политик появилась с новой, непривычной для себя прической — длинными кудрявыми волосами, сообщает корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Юлия Тимошенко изменила прическу, фото Яна Доброносова

Юлия Тимошенко с распущенными вьющимися волосами, фото Яна Доброносова

Тимошенко выбрала на Форум Безопасности белую рубашку, черную юбку и такого же цвета пиджак. А дополнила образ объемным черным ожерельем и туфлями на высоких шпильках.

Юлия Тимошенко обновила имидж, фото Яна Доброносова

Юлия Тимошенко на Форуме Безопасности в Киеве

Интересно, что похожую прическу политик выбирала в 2016-2018 годах. Тогда она также появлялась в парламенте и на других мероприятиях с распущенными вьющимися волосами.

Юлия Тимошенко в 2016-2018 годах, фото Getty Images

Отметим, что нардеп долгое время не меняла имидж. На протяжении своей политической карьеры Тимошенко в большинстве носила именно фирменную косу. Такая прическа уже стала частью ее политического образа.

Коса — фирменная прическа Тимошенко, фото с ее фейсбука

Тимошенко обычно ходила именно с косой, фото с ее фейсбука

Тимошенко давно не меняла имидж, фото с ее фейсбука

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