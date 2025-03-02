Чемпион мира в весе Ломаченко оказался в нокдауне из-за прически (видео)

Странная ситуация произошла в чемпионском бою

В ночь на воскресенье, 2 марта, в Нью-Йорке (США) состоялся большой вечер профессионального бокса, в главном поединке которого на ринг вышли легковесы Джервонта Дэвис (30-0-1, 28 КО) и Ламонт Роуч (25-1-2, 10 КО). В этой весовой категории чемпионом мира по версии IBF является украинец Василий Ломаченко (18-3, 12 КО).

Примечательно, что в титульном поединке за пояс WBA зрители стали свидетелями странного нокдауна чемпиона. Дэвис сам объяснил, почему стал на колено во время 9-го раунда, передает mmafighting.

"Я только сделал прическу два дня назад, и мне нанесли масло на волосы. Когда потеешь и все такое, оно стекало мне на лицо и стало печь глаза.

Почему вы освистываете меня, будто я несу какую-то чушь? Это правда. Серьезно, посмотрите на мои волосы. Я же только что сделал прическу.

Сначала они тебя любят, потом ненавидят", – сказал Джервонта.

Примечательно, что судья в ринге не засчитал это как нокдаун, что повлияло на результат боя. По итогам 12 раундов судьи объявили ничью решением большинства — 114-114, 113-115 и 114-114.

Напомним, в феврале непобедимый украинский чемпион Денис Беринчик впервые в карьере проиграл и потерял чемпионский пояс WBO в легком весе. Перед поединком украинец спал, став мемом в США. На сайте "Телеграф" доступны лучшие моменты боя Беринчик — Кишон.