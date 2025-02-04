По моде XVII века: историк рассказал, как выглядела настоящая прическа Богдана Хмельницкого

Исторические портреты и исследования раскрывают, как прическа великого гетмана отражала его положение в обществе и связь с традициями того времени

Богдан Хмельницкий, выдающийся гетман и символ украинской независимости, всегда привлекал внимание не только своим военным мастерством, но и внешним видом. Особенно интересна деталь, которая часто остается без внимания — его прическа.

Историк Александр Алферов рассказал, что образ Богдана Хмельницкого стал основой для многочисленных художественных интерпретаций, которые продолжают формировать представление об украинской казацкой элите. Итак, какую прическу имел гетман.

Портреты гетмана: шапка и прическа

Уникальные портреты Хмельницкого, созданные художником Вильгельмом Гондиусом в 1651 году, изображают гетмана в шапке. Однако за этими элементами одежды скрывается важная деталь — прическа, характерная для мужчин того времени. На основе анализа портретов можно утверждать, что под шапкой у Хмельницкого была бритая голова с чубом.

Такая прическа подчеркивала мужество и силу мужчины. В то время это был признак благородства и статуса. Чуб, остававшийся на голове, часто ассоциировался с казацкой идентичностью. Он стал символом несокрушимости духа и отваги. Прическа Хмельницкого также отражала влияние османской культуры, с которой он сталкивался во время плена.

Значение прически в культурном контексте

Бритая голова с чубом была не только модной тенденцией XVII века, но и символом статуса. В то время такие прически часто ассоциировались с мужеством и силой. Для Хмельницкого это особенно важно, ведь он представлял интересы казачества и украинского народа в борьбе за автономию.

Прическа как исторический символ

Таким образом, прическа Богдана Хмельницкого – это не просто элемент его внешности, а важная часть культурного наследия. Она отражает не только модные вкусы того времени, но и глубокую связь между внешним видом и социальным статусом. Исследуя эти детали, мы можем лучше понять не только личность гетмана, но и эпоху, в которой он жил.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Хмельницкий назвал государство именно Войско Запорожское. Впоследствии это название стало символом украинской государственности.