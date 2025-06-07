Пора проверить сервант. На "украинских" статуэтках из СССР можно заработать немалые деньги

Эти статуэтки производили еще в 1960 годах

В Советском Союзе изготовляли немало странных статуэток и сервизов, которые приобретали широкую популярность. Сейчас некоторые из них можно продать за немалые деньги.

К примеру, статуэтка "Солоха" стоит от 750 до 2000 грн. Об этом свидетельствуют объявления на портале по продаже подержанных вещей.

Все эти статуэтки изготовлены из фарфора и имеют разную цену. Так, "Солоха" без четких черт лица и рельефа продается за 750 грн. К слову, продавец утверждает, что это очень редкий экземпляр.

Также на рынке есть статуэтка "Солоха" с ведром, с помощью которого делали в древности сливочное масло. Ее продают за 1800 грн. А вот за "Солоху" в немного воинственной позе и с нахмуренным выражением лица просят 1200 грн.

Все вышеперечисленные изделия изготовлял Киевский экспериментальный керамико-художественный завод (КЭКХЗ) в 1960–1975 годы. Статуэтки сделаны из фарфора и расписаны вручную. Солоха — это колоритная украинская героиня повести Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством", вдохновившая художников в СССР на создание многочисленных скульптурных композиций.

Заметим, что на рынке также продают статуэтки с Солохой за 5000 и 10000 грн. Продавец говорит, что они в идеальном состоянии и считаются очень редкими.

Напомним, что большие деньги также можно заработать на продаже легендарного сервиза "Рыбки".

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