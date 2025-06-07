Укр

Пора проверить сервант. На "украинских" статуэтках из СССР можно заработать немалые деньги

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Сколько стоит статуэтка "Солоха"
Сколько стоит статуэтка "Солоха". Фото Коллаж "Телеграфа"

Эти статуэтки производили еще в 1960 годах

В Советском Союзе изготовляли немало странных статуэток и сервизов, которые приобретали широкую популярность. Сейчас некоторые из них можно продать за немалые деньги.

К примеру, статуэтка "Солоха" стоит от 750 до 2000 грн. Об этом свидетельствуют объявления на портале по продаже подержанных вещей.

Все эти статуэтки изготовлены из фарфора и имеют разную цену. Так, "Солоха" без четких черт лица и рельефа продается за 750 грн. К слову, продавец утверждает, что это очень редкий экземпляр.

Также на рынке есть статуэтка "Солоха" с ведром, с помощью которого делали в древности сливочное масло. Ее продают за 1800 грн. А вот за "Солоху" в немного воинственной позе и с нахмуренным выражением лица просят 1200 грн.

Все вышеперечисленные изделия изготовлял Киевский экспериментальный керамико-художественный завод (КЭКХЗ) в 1960–1975 годы. Статуэтки сделаны из фарфора и расписаны вручную. Солоха — это колоритная украинская героиня повести Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством", вдохновившая художников в СССР на создание многочисленных скульптурных композиций.

Заметим, что на рынке также продают статуэтки с Солохой за 5000 и 10000 грн. Продавец говорит, что они в идеальном состоянии и считаются очень редкими.

Напомним, что большие деньги также можно заработать на продаже легендарного сервиза "Рыбки".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в продаже появились раритетные часы в военном стиле.

Теги:
#СССР #Статуэтка #Ціна #Вещи из СССР