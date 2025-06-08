Сравнивали с Чубаккой, ульем и стогом сена: что известно о чиновнице из России с самой стрёмной прической-"шапкой"

В молодости у Петренко была еще адекватная стрижка

Внешность российской чиновницы Валентины Петренко знают практически все активные пользователи соцсетей, а благодаря странной форме прически ее узнают даже за рубежом, как и украинскую судью Аллу Бандуру. Сами россияне потешаются над женщиной, которая в политике страны-агрессорши 17 лет.

Петренко родилась в Казахстане, а затем вместе с родителями переехала в Ростов-на-Дону. Там она окончила школу, затем получила образование учителя химии в университете, но вскоре поступила в Высшую партийную школу. В те годы внешний вид россиянки был вполне сдержанным.

Как выглядела Валентина Петренко в молодости:

Валентина Петренко в молодости

По словам Петренко, она всегда укладывала волосы сама, без участия парикмахеров или стилистов — это вовсе не парик. "У меня просто вьющиеся волосы, поднимаю вверх несколькими шпильками, все", — оправдывалась россиянка.

Кудри женщины трансформировались в нечто таким, с чем сравнивают с Чубаккой, ульем, стогом сена и просто валенком.

Где сейчас Валентина Петренко

Чиновница более 17 лет представляла республику Хакасия в Совете Федерации РФ, и даже однажды получила от диктатора Путина орден "За личное мужество" за переговоры с террористами, которые в 1993 году захватили школу с детьми и требовали выкуп. Ее полномочия закончились 16 ноября 2018 года.

Сейчас Петренко является главой общественного движения "Матери России". Она занимается тем, что критикует телеканалы в нарушении "семейных ценностей и традиций".

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