Порівнювали з Чубаккою, вуликом і стогом сіна: що відомо про чиновницю із Росії з найлячнішою зачіскою-"шапкою"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У молодості Петренко мала ще адекватну стрижку
Зовнішність російської чиновниці Валентини Петренко знають практично всі активні користувачі соцмереж, а завдяки дивній формі зачіски її впізнають навіть за кордоном, як і українську суддю Аллу Бандуру. Самі росіяни потішаються над жінкою, яка у політиці країни-агресорки 17 років.
Петренко народилася в Казахстані, а потім разом із батьками переїхала до Ростова-на-Дону. Там вона закінчила школу, потім здобула освіту вчителя хімії в університеті, але незабаром вступила до Вищої партійної школи. У ті роки зовнішній вигляд росіянки був цілком стриманим.
Як виглядала Валентина Петренко у молодості:
За словами Петренко, вона завжди укладала волосся сама, без участі перукарів чи стилістів – це зовсім не перука. "У мене просто кучеряве волосся, підіймаю вгору кількома шпильками, все", — виправдовувалася росіянка.
Кучері жінки трансформувалися в щось таке, з чим порівнюють із Чубаккою, вуликом, стогом сіна та просто валянком.
Де зараз Валентина Петренко
Чиновниця понад 17 років представляла республіку Хакасія у Раді Федерації РФ, і навіть одного разу отримала від диктатора Путіна орден "За особисту мужність" за переговори з терористами, які 1993 року захопили школу з дітьми та вимагали викуп. Її повноваження скінчилися 16 листопада 2018 року.
Наразі Петренко є головою громадського руху "Матері Росії". Вона займається тим, що критикує телеканали у порушенні "сімейних цінностей та традицій".
Раніше ми писали про колишнього прем’єр-міністра України. "Телеграф" розповідав, де зараз Юрій Єхануров.