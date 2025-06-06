Настоящий друг Украины, но со связями с Трампом: что известно про дочь Келлога, которая критикует отца

Меган много лет помогает украинцам в войне против российской агрессии

Бывший военный США, психолог и общественный деятель — все это про дочь спецпредставителя Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога. Меган Моббс (Meaghan Mobbs) является активной сторонницей Украины и постоянным здесь гостем. В марте "Телеграф" лично пообщался с Меган для интервью: "США должны быть посредником диалога между Украиной и РФ, — дочь Келлога об окончании войны, отношениях с отцом и прощении россиян".

В пятницу, 6 марта, Меган иронично обратилась к отцу после атаки по Украине, подчеркнув, что Россия не хочет мира. "Громкая ночь в Киеве, папа! Возможно, это взрывы и стрельба посреди ночи, но у меня странное ощущение, что россияне не хотят мира", — написала она.

Ранее в статье The Washington Post говорилось, что "у украинцев, возможно, нет лучшего друга, чем Моббс. Она находится на не совсем привычном пересечении протрамповской и проукраинской Америки". Расскажем детальнее, что известно об американке-благотворительнице и ее помощи украинцам.

Меган Моббс и ее отец Кит Келлог (в очках). Фото: instagram.com/mobbs_mentality

Вест-Пойнт и военная служба в Афганистане

Меган окончила Военную академию США в Вест-Пойнте в 2008 году, после чего служила офицером-квартирмейстером в 82-й воздушно-десантной дивизии. Она командовала крупнейшим взводом в армии США, состоящим из более чем 130 парашютистов, и участвовала в миссии в Афганистане, где координировала доставку более миллиона фунтов грузов на передовые базы.

После возвращения из Афганистана Моббс заинтересовалась вопросами психологической адаптации военных к гражданской жизни. Она получила степень магистра по судебной психологии в Университете Джорджа Вашингтона, а затем защитила докторскую диссертацию по клинической психологии в Колумбийском университете, сосредоточив внимание на психосоциальных аспектах службы в условиях добровольной армии.

Благотворительный фонд и помощь Украине

Дочь Келлога является президентом благотворительного фонда RT Weatherman Foundation, который с начала полномасштабного вторжения России активно помогает Украине. Фонд организовал логистический центр на румынско-украинской границе, откуда было доставлено более 10 000 поддонов с медикаментами и гуманитарной помощью в более чем 70 украинских больниц и организаций. Также фонд занимается эвакуацией раненых американских добровольцев и репатриацией тел погибших.

Меган Моббс - постоянная гость в Украине. Фото: instagram.com/mobbs_mentality

В феврале посол Украины в США Оксана Маркарова отметила "невероятную работу" Меган по поддержке Украины и ее постоянный контакт с семьями погибших американских добровольцев. Отметим, что Моббс также нравятся украинские вышиванки:

Меган Моббс и Оксана Маркарова. Фото: instagram.com/mobbs_mentality

Меган Моббс является директором Центра американской безопасности и защиты в Independent Women’s Forum. Она неоднократно выступала перед Конгрессом США, критикуя внешнюю политику администрации Джо Байдена, которая, по ее мнению, сделала недостаточно для помощи Украине.

Связь с Трампом и личная жизнь

Ранее Меган была советником кампании Дональда Трампа по вопросам ветеранов и семей военных. Еще она была назначенцем президента в Совете посетителей Военной академии Вест-Пойнта.

Коллаж "Телеграф"

Меган замужем за действующим офицером пехоты армии США. У них две дочери — Пеппер и Мэдисон.

Меган с отцом Китом Келлогом и дочерьми. Фото: instagram.com/mobbs_mentality

Напомним, что ранее Кит Келлог заявил, что Россия препятствует проведению мирных переговоров.