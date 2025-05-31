Газовый скандал с Тимошенко и обвинение в коррупции: где сейчас экс-премьер Ехануров и что о нем известно

Недавно бывший премьер-министр раскрыл свою пенсию

Юрий Ехануров в свое время занимал ключевые государственные посты и играл заметную роль в политической жизни Украины, но сейчас редко появляется в публичном поле и СМИ. Бывший политик, которому сейчас 76 лет, в мае 2024 года давал эксклюзивное интервью "Телеграфу".

Что известно о Юрии Еханурове, какие скандалы связаны с экс-премьер-министром, находится ли он в воюющей Украине и как сейчас выглядит? Рассказывает "Телеграф".

Якутские корни и жизнь в Украине

Родился 23 августа 1948 года в селе Белькачи Учурского района Якутской АССР. В Украине проживает с 1963 года (в тот год он окончил Буйскую восьмилетнюю школу в Бурятии). В 15 лет семья будущего политика переехала в Киев. Здесь он учится в Киевском строительном техникуме, а затем — в Киевском институте народного хозяйства и в аспирантуре.

От обычного мастера до министра

Свою трудовую деятельность Ехануров начал в 1967 году на заводе железобетонных изделий треста "Киевгорстрой №4", где прошел карьерный путь от мастера до директора предприятия. В 30 лет возглавил трест "Киевгорстройкомплект".

С началом 1990-х перешел на госслужбу. С 1993 по 1994 год — заместитель министра экономики Украины. До 1997 года руководил Фондом госимущества Украины. В 1999-2001 годах занимал пост первого вице-премьера при Ющенко. После отставки — замглавы Администрации президента, позже — уполномоченный по вопросам административной реформы. В 2002 году стал народным депутатом IV созыва, возглавлял парламентский комитет по промышленной политике. С 8 сентября 2005 года — премьер-министр Украины, спустя год он сложил полномочия.

В 2007 стал Министром обороны, но уже в 2009 году Ехануров был уволен после обвинений в коррупции, связанных с нецелевым использованием средств и продажей военного имущества. Однако Генпрокуратура вернула материалы ревизии КРУ, посчитав их недостаточно обоснованными.

Газ с Россией, конфликт с Тимошенко

Во время премьерства Еханурова обострились отношения с Россией из-за поставок газа. В январе 2006 года Украина и РФ заключили соглашение, по которому в схему поставок был введен непрозрачный посредник — "РосУкрЭнерго". Компания с офшорной регистрацией вызывала критику со стороны общественности и экспертов за непрозрачность и возможную коррупционную составляющую. Хотя соглашение подписывал не лично Ехануров, а представители "Нафтогаза", он как премьер-министр нес политическую ответственность за его условия.

В 2011 году в Печерском суде проходил громкий процесс с участием экс-премьеров Юрия Еханурова и Юлии Тимошенко. Ехануров выступал свидетелем и обвинил Тимошенко в подписании невыгодного газового контракта с Россией в 2009 году, что якобы она действовала под давлением российской Генпрокуратуры. Тимошенко в ответ заявила, что соглашение было вынужденным, поскольку Россия полностью прекратила подачу газа в Украину и Европу. По ее мнению, сам кризис стал следствием допуска "РосУкрЭнерго" на рынок при Еханурове.

Где сейчас Юрий Ехануров

Бывший премьер-министр продолжает жить в Киеве и активно вести социальные сети. Известно, что с 2002 года Ехануров является профессором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Страница Еханурова в Фейсбуке. Фото: facebook.com/yekhanurov

В марте 2025 года экс-политик рассказал, что живет на пенсию почти в 20 тысяч грн, при этом сейчас он преподает в университете и получает зарплату в 20 300 грн.