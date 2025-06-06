Расписалась пара в ненавистной россиянам Америке

Скандальный спикер МИД России Мария Захарова известна своими бредовыми заявлениями и угрозами всему миру. В свои 49 лет российский дипломат находится в браке и даже воспитывает единственного ребенка.

Мужа фейкометчицы зовут Андрей Макаров. "Телеграф" рассказывает, что известно о пошлой свадьбе пары в США и чем занимается мужчина.

Свадьба, за которую стыдно даже россиянам

Мария Захарова родилась в семье российских дипломатов. После окончания университета в начале 2000-х годов она начала работать в МИД РФ, однако несколько лет назад Захарова жила и работала в США — именно там состоялась ее свадьба с россиянином Андреем Макаровым.

Известно, что пара поженилась 7 ноября 2005 года в Нью-Йорке, куда он прилетел специально ради регистрации брака. Церемония прошла без родственников и торжеств, но с двумя гостями и фотографом.

На кадрах, которые давно распространились по сети и вызвали удивление и смех, Захарова позирует в коротком белом платье с черным кружевом и длинными перчатками.

Само кружево было пришито неаккуратно, белый атлас выглядел непрезентабельно, а пояс больше напоминал галстук, чем элемент свадебного наряда. Образ дополняли перчатки, которые лишь усилили общее впечатление от неудачного выбора, при этом блестящие колготки зрительно утяжелили ноги. В целом, внешний вид и откровенные позы с супругом вызвали неоднозначную реакцию в сети — снимки сочли вульгарными, пошлыми и даже отвратительными.

Кто такой Андрей Макаров

Инженер по образованию. В разные годы россиянин занимался предпринимательством, а позже работал менеджером в российской компании.

Примечательно, что свежих фото мужчины в сети нет. Однако ранее "Телеграф" показывал, как выглядит единственная дочь Марии Захаровой.