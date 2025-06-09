Россияне не понимают этих украинских имен и запустили фейки о них

Фейки об обязательном изменении украинских имен возникли из-за незнания их происхождения и смысла

Часть украинских имен россиянам не по душе, а некоторые — они просто не понимают. В начале 2025 года россияне запустили в соцсети фейк, что некоторые украинцы заставят изменить имена. К примеру, Татьяну на Горпину. И если некоторые подобрали более или менее соответствующие, то части приписали совсем не связанные.

"Телеграф" расскажет, какие имена россияне не поняли и что они на самом деле означают. Чем не угодили — неизвестно, но они предлагали менять имена, отнюдь не русские и имеющие очень древние происхождение.

Начнем с Горпины, которая никак не связана с Татьяной. Это имя происходит от латинского Agrippina "женщина из рода Агриппы". Точное значение можно выбрать. Части этого имени связывают со словами "острие", "дикая лошадь", "первая" или "тяжело рожденная".

Дзвенислава по мнению российских выдумщиков должна была заменить Викторию. Имя Дзвенислава редко встречается в Украине. Оно образовано из двух слов: "дзвін" — как символ чистого звучания и "слава" — что означает признание или ведомость. В переносном смысле это имя можно трактовать как "звучащая славно" или "та, чья слава звенит, как колокол".

Диян должен, по мнению россиян, заменить Дмитрия. Отметим – имя не украинское, хоть и южнославянское. Оно популярно в Сербии, Македонии, Болгарии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Хорватии и Словении. Деян — южнославянское мужское имя, происходящее от старославянского слова dejati — "действовать". Некоторые считают, что оно также связано с латинскими словами Deus или Dea — "бог" или "божественное".

Максима предлагали заменить Хомой. Это имя пришло из арамейского через греческий язык. Значит "близнец". Встречается еще в Библии, в форме Фомы.

Марию россияне в Украине предлагали заменить Явдохой (Евдохой). Это народная украинская форма имени Евдокия, имеющая греческие корни. Имя происходит от слова, означающего "благоволение" или "добрую славу". На Русь это имя пришло из Византии вместе с христианством и было популярно среди различных слоев населения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российские варианты имен в украинских документах часто записывались в принудительном порядке. Так часть украинских форм исчезала.