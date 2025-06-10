Вместо собаки? В Житомире девушка выгуливала необычного любимца на поводке (курьезное видео)

Новая звезда Житомира покоряет соцсети

Если вам нравится шутки с животными, может прийтись по душе и интересный домашний питомец, которого заметили в Житомире. Женщина одновременно выгуливала козу на поводке и собаке. При чем щенка сначала несла на руках, а потом выпустил бегать без ограничений.

Очевидцы засняли, как животное с достоинством шагает по тротуару, а женщина держит поводок, как у собак. На видео видно — молодая женщина с козой идут тихой улицей среди пятиэтажек.

В соцсетях пользователи комментируют видео: "Если собака не справится, она придет на помощь", "Газонокосилка", "Чтобы я знал, козу б имел, я бы и не женился". Это была просто прогулка или гостья из села наведалась в город — неизвестно.

Подобных домашних любимцев все чаще выгуливают в городах — в Киеве на днях заметили троих. Они с хозяевами облюбовали парки вокруг Золотых ворот.

Также "Телеграф" сообщал, как во Львове и Киеве на поводках выгуливали настоящих кабанчиков. Такое животное выгуливать может быть опасно.