Подарите розам второе дыхание. Что обязательно нужно сделать в июне в период пышного цветения

Во время цветения розам необходим особый уход

Розы — любимые цветы многих цветоводов и украшение любой клумбы. Они бывают весьма прихотливыми в уходе, однако всегда могут отблагодарить красивым пышным цветением. К слову, именно в период цветения — в мае-июне нужно сделать одно задание, которое подарит розам второе дыхание.

"Телеграф" расскажет, что обязательно нужно сделать с розами в июне, чтобы они цвели аж до конца сезона.

Совет цветоводам, что делать с розами в июне

В период активного цветения нужно следить за кустами роз, и как только видите, что цветок уже умирает/отцветает, немедленно срезайте его, пишет Express. Таким образом растение не будет тратить энергию на формирование семян, а направит ее на развитие новых бутонов и цветков.

Если регулярно обрезать отмершие цветки на кустах роз, вы существенно продлите период цветения всего куста. Таким образом удастся подарить розам "второе дыхание" и будут радовать цветами аж до заморозков. К тому же, аккуратно обрезанные кусты роз и выглядят опрятно и красиво, дополняя композицию клумбы или всего сада.

Опытные цветоводы советуют обрезать розы в период цветения как можно чаще, чтобы в итоге продлить их цветение в целом. Выполняя это несложное задание в июне, вы получите цветущие розы на весь сезон.

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