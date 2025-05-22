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Не выбрасывайте банановую кожуру. Сделайте из нее суперудобрение для пионов

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Пионы порадуют пышным цветением, если подживить их банановой кожурой Новость обновлена 22 мая 2025, 09:19
Пионы порадуют пышным цветением, если подживить их банановой кожурой. Фото Сгенерировано ИИ, Телеграф

Подживить пионы можно с помощью банановой кожуры

Пионы — одни из самых красивых весенних цветов, которые радуют пышным цветением и приятным ароматом. Однако бывает так, что куст пионе не зацветает по весне, так как недополучил питательных веществ в прошлом сезоне. Есть способы, как предупредить эту проблему, чтобы ваши пионы цвели каждый сезон.

"Телеграф" расскажет, как удобрить кусты пионов для пышного цветения с помощью банановой кожуры.

Как оказалось, кожура, которую вы обычно выбрасываете в мусорку, может стать отличным удобрением для вашего сада. Например, остатками от бананов можно подживить пионы, пишет Express.

Кожура напитает кусты цветов полезными веществами и микроэлементами. И даже если в этом году пионы не порадовали цветением, то в следующем точно зацветут, бутонов будет много, а сам куст и листья будут сильными и устойчивыми к болезням.

пионы фото

Как подживить пионы банановой кожурой?

Чтобы подпитать пионы, просто поместите несколько банановых шкурок между стеблями и вокруг основания. После того, как пионы отцветут, повторите этот фокус с банановой кожурой. Она напитает корневую систему цветов полезными веществами, и уже в следующем сезоне пионы зацветут с новой силой.

Известно, что банановая кожура богата калием, который стимулирует обильное цветение пионов, укрепляет стебли и повышает устойчивость к болезням. Таким образом вы не только стимулируете цветение, но и укрепите кусты пионов к следующему сезону.

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#Удобрение #Банановая кожура #Пионы