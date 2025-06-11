Без химии и пестицидов: как защитить помидоры на огороде от тли и белокрылки

Этот экологический лайфхак точно пригодится, если вы выращиваете помидоры

Помидоры — полезный любимый овощ многих огородников. Выращивать его из рассады не просто, он требует ухода и заботы, однако домашние томаты по вкусу точно лучше покупных. После высадки рассады в открытый грунт и на протяжении всего вегетативного периода кусты помидор могут подвергаться атакам вредителей. Однако спасти их можно даже без использования химических средств.

"Телеграф" расскажет, как помидоры на огороде от самых распространенных вредителей, типа тли, паутинного клеща и белокрылки.

Как защитить помидоры от вредителей?

Опытные огородники знают, что летом кусты помидоров, высаженные в открытую почву, подвергаются атакам вредителей. Белокрылки и тля могут быть особенно опасными для томатов, так как они пьют сок из листьев растений, отчего те слабеют, желтеют и скручиваются, пишет Express.

Однако, решение есть, и это даже не химические средства. Все что вам нужно, это организовать на огороде правильное соседство растений. Лучшим способом защитить помидоры и другие культуры от насекомых-вредителей — это посадить на грядках бархатцы.

Эти красивые цветы своим ароматом будут отпугивать вредителей с огорода и ваш урожай не пострадает. К тому же это весьма экологично, если хотите избежать химической обработки огорода.

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