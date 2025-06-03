Муравьи будут обходить ваш сад и огород: простой лайфхак решит проблему с насекомыми-вредителями

Эффективный лайфхак, как бороться с муравьями в саду и на огороде

Лето — время тепла, отдыха и огородных работ. В этот период очень важно позаботится о своем саде и огороде, чтобы защитить будущий урожай от вредителей. Если столкнулись с проблемой муравьев, есть способ, как отвадить этих насекомых с вашего участка.

"Телеграф" расскажет о простом лайфхаке, который избавит ваш сад от нашествия муравьев и других насекомых, которые могут испортить урожай фруктов и овощей.

Использование одной простой приправы с вашей кухни избавит вас от нашествия муравьев в саду и на огороде, пишет Express. Речь идет о кайенском перце, который своим запахом эффективно отпугивает муравьев и других вредителей. Эту приправу можно купить в любом супермаркете, а использовать ее проще простого.

Все что вам нужно, это посыпать кайенским перцем тропы, по которым передвигаются муравьи. Запах перца отпугнет насекомых и они покинут ваш сад или огород.

Кайенский перец служит мощным природным репеллентом для муравьев. Его резкий аромат и пряное соединение капсаицин мешают им передвигаться и даже могут вызывать физическое раздражение. Именно поэтому он такой эффективный в саду и на огороде.

Можно разбавить кайенский перец в воде, налить эту смесь в емкость с распылителем и опрыскать места скопления вредителей. Такой спрей также станет хорошим средством для борьбы с вредителями.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое дешевое средство спасет урожай от вредителей. Слизни исчезнут с вашего огорода, как по волшебству.