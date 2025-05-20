Удобрите розы этим отходом с кухни и они будут буять все лето: как сделать подкормку для кустов

Есть простое средство, которое поможет насытить розы азотом

В конце мая и начале июня кусту роз начинают активно формировать бутоны для цветения. В этот период очень важно правильно удобрить кусты, чтобы они потом красиво и пышно цвели. Мы уже рассказывали, чем удобрить малину в мае для больших и сочных плодов, а сегодня делимся, как подкормить кусты роз, чтобы они радовали цветами все лето.

Как оказалось, перед цветением кусты роз нуждаются в азоте, который помогает им формировать сильные и здоровые стебли, пишет Express. Удобрить их можно простым бытовым отходом, который есть на каждой кухне и чаще всего отправляется в мусорку. Речь идет о кофейной гуще, которая богата азотом. Она к слову, полезна не только розам, но и другим кустовым растениям.

Кроме азота, кофейная гуща богата калием и фосфором, которые также необходимы розам перед цветением. Также этот отход сделает почву слегка кислой, что необходимо розам для оптимального цветения. Более того, свои ароматом кофейная гуща способна отпугивать вредителей, среди которых и слизни.

Как удобрять розы кофейной гущей?

Несмотря на все полезные свойства кофейной гущи, не стоит забывать о ее кислотности. Если перенасытить кусты роз гущей, она может повредить корневую систему своей кислотой.

Лучше всего сделать мульчирование почвы под розами с использованием кофейной гущи и компоста. Можно смешать эти компоненты, а можно наложить вокруг кустов слоями — сначала кофейная гуща, а сверху компост. Однако следите, чтобы ни один из компонентов не касался стебел роз.

Подкармливать розы с кофейной гущей можно один раз в сезон — во время перед цветением. Этого будет достаточно для хорошего роста и формирования здоровых бутонов и красивых пышных цветов.

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