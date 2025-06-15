Папа, с праздником! Трогательные поздравления в стихах на украинском ко Дню отца 2025

Сегодня, 15 июня, есть прекрасная возможность сказать теплые слова близкому человеку

Третье воскресенье июня в Украине по традиции посвящено Дню отца. Это прекрасный повод для всех пап получить множество поздравлений от любимых детей. Отец играет огромную роль в жизни каждого человека, и этот день — отличная возможность выразить ему свою признательность и любовь.

Всемирный день отца берет свое начало в США с 1966 года. В Украине этот праздник появился сравнительно недавно: его начали отмечать в 2019 году благодаря указу, подписанному тогдашним президентом Петром Порошенко.

В этот день принято чествовать своих отцов, выражать им признательность и желать всего наилучшего. "Телеграф" подготовил подборку душевных стихов на украинском языке и красивых открыток, чтобы вы могли приятно удивить своих отцов, отправив им теплые пожелания в мессенджерах или соцсетях.

На дворі батьківське свято,

Татів день щемить серця,

Бог подарує щастя багато,

І зітре всі зморшки з лиця!

Щоб все було в порядку,

Біди танули, як дим,

Була пишною життєва грядка,

Був ти вічно молодим!

Спасибі тобі татко, за щире тепло,

За людяність твою та невичерпне добро,

За руки твої робочі і безсонні ночі

За те, що ростили, за щедрий хліб на столі

Нехай Господь Бог тобі здоров’я і силу дає,

Зозуля сто років тобі в саду накує.

Золоті в Вас, тату, руки,

Все Ви вмієте робити,

і діток навчить науки,

І гвіздок в стіну забити.

Будьте нам завжди здорові,

і веселі, і привітні,

Злі не будьте, лиш суворі,

І в житті лише радійте.

В день святковий цей, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.

Буде хай міцним здоров’я,

Успіх хай в житті прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло!

Ранее мы публиковали оригинальные открытки и картинки ко Дню отца 2025. Также "Телеграф" рассказывал, какие праздники есть в календаре на июнь.