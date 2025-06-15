Папа, с праздником! Трогательные поздравления в стихах на украинском ко Дню отца 2025
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Сегодня, 15 июня, есть прекрасная возможность сказать теплые слова близкому человеку
Третье воскресенье июня в Украине по традиции посвящено Дню отца. Это прекрасный повод для всех пап получить множество поздравлений от любимых детей. Отец играет огромную роль в жизни каждого человека, и этот день — отличная возможность выразить ему свою признательность и любовь.
Всемирный день отца берет свое начало в США с 1966 года. В Украине этот праздник появился сравнительно недавно: его начали отмечать в 2019 году благодаря указу, подписанному тогдашним президентом Петром Порошенко.
В этот день принято чествовать своих отцов, выражать им признательность и желать всего наилучшего. "Телеграф" подготовил подборку душевных стихов на украинском языке и красивых открыток, чтобы вы могли приятно удивить своих отцов, отправив им теплые пожелания в мессенджерах или соцсетях.
На дворі батьківське свято,
Татів день щемить серця,
Бог подарує щастя багато,
І зітре всі зморшки з лиця!
Щоб все було в порядку,
Біди танули, як дим,
Була пишною життєва грядка,
Був ти вічно молодим!
Спасибі тобі татко, за щире тепло,
За людяність твою та невичерпне добро,
За руки твої робочі і безсонні ночі
За те, що ростили, за щедрий хліб на столі
Нехай Господь Бог тобі здоров’я і силу дає,
Зозуля сто років тобі в саду накує.
Золоті в Вас, тату, руки,
Все Ви вмієте робити,
і діток навчить науки,
І гвіздок в стіну забити.
Будьте нам завжди здорові,
і веселі, і привітні,
Злі не будьте, лиш суворі,
І в житті лише радійте.
В день святковий цей, татусю,
Я вітаю від душі.
Хай від щастя тобі доля
Подарує всі ключі.
Буде хай міцним здоров’я,
Успіх хай в житті прийде.
Кожен день тобі хай радість
І натхнення лиш несе.
Ти прийми мою подяку
За підтримку і добро.
Погляд твій завжди дарує
Мені віру і тепло!
Ранее мы публиковали оригинальные открытки и картинки ко Дню отца 2025. Также "Телеграф" рассказывал, какие праздники есть в календаре на июнь.