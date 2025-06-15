Тату, зі святом! Зворушливі привітання у віршах українською мовою до Дня батька 2025

Сьогодні, 15 червня, є чудова нагода сказати теплі слова близькій людині

Третя неділя червня в Україні за традицією присвячена Дню батька. Це чудова нагода для всіх татусів отримати безліч привітань від коханих дітей. Батько відіграє величезну роль у житті кожної людини, і цей день — чудова можливість висловити свою вдячність і любов.

Всесвітній день батька бере свій початок у США з 1966 року. В Україні це свято з’явилося порівняно недавно: його почали відзначати у 2019 році завдяки указу, підписаному тодішнім президентом Петром Порошенком.

Цього дня заведено вшановувати своїх батьків, висловлювати їм вдячність та бажати всього найкращого. "Телеграф" підготував добірку душевних віршів українською мовою та гарних листівок, щоб ви могли приємно здивувати своїх батьків, надіславши їм теплі побажання у месенджерах або соцмережах.

На дворі батьківське свято,

Татів день щемить серця,

Бог подарує щастя багато,

І зітре всі зморшки з лиця!

Щоб все було в порядку,

Біди танули, як дим,

Була пишною життєва грядка,

Був ти вічно молодим!

Спасибі тобі татко, за щире тепло,

За людяність твою та невичерпне добро,

За руки твої робочі і безсонні ночі

За те, що ростили, за щедрий хліб на столі

Нехай Господь Бог тобі здоров’я і силу дає,

Зозуля сто років тобі в саду накує.

Золоті в Вас, тату, руки,

Все Ви вмієте робити,

і діток навчить науки,

І гвіздок в стіну забити.

Будьте нам завжди здорові,

і веселі, і привітні,

Злі не будьте, лиш суворі,

І в житті лише радійте.

В день святковий цей, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.

Буде хай міцним здоров’я,

Успіх хай в житті прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло!

Раніше ми публікували оригінальні листівки і картинки до Дня батька 2025. Також "Телеграф" розповідав, які свята є у календарі на червень.