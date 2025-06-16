Если проигнорируете этот сигнал, помидоры могут погибнуть. Почему закручиваются листья и что делать

Этот сигнал нельзя игнорировать

Помидоры нуждаются в уходе и внимании, однако собственноручно выращенные томаты — самые вкусные. Некоторые огородники жалуются на закручивание листьев помидоров вверх.

В одной из Facebook-групп огородников попросили советов, по какой причине листья помидоров подкручиваются вверх. Пользователю назвали несколько возможных причин и способов преодоления этого явления.

Листья томатов закручиваются вверх

Нехватка влаги

Некоторые комментаторы ответили, что это может быть из-за нехватки влаги. Закручивая листья, растение уменьшает площадь испарения. Помидоры просто нужно хорошо полить.

Недостает подкормки

Остальные считают, что помидорам не хватает удобрений. Порекомендовали развести немного нитроаммофоски и полить помидоры, отступив немного от корня.

"Через неделю будет результат. Мои тоже такие были. В период дождей просто подсыпали, сейчас хорошие", — пишут в сети.

Другие причины, по которым листья томатов закручиваются вверх

Избыток азота — когда в почве слишком много азотных удобрений, листья могут деформироваться и закручиваться

— когда в почве слишком много азотных удобрений, листья могут деформироваться и закручиваться Высокие температуры – при жаре более 30 градусов растения защищаются, сворачивая листья

– при жаре более 30 градусов растения защищаются, сворачивая листья Вирусные заболевания – некоторые вирусы вызывают скручивание листьев. Обычно это сопровождается изменением цвета или появлением пятен

Что делать:

регулярный полив (лучше реже, но обильнее) притенение в жаркие дни проверка кислотности почвы (оптимально 6.0-6.8 pH) при подозрении на болезни обработка фунгицидами

Ранее "Телеграф" рассказывал, как защитить помидоры в огороде от тли и белокрылки. Это можно сделать без химии и пестицидов.