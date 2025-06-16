Если проигнорируете этот сигнал, помидоры могут погибнуть. Почему закручиваются листья и что делать
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Этот сигнал нельзя игнорировать
Помидоры нуждаются в уходе и внимании, однако собственноручно выращенные томаты — самые вкусные. Некоторые огородники жалуются на закручивание листьев помидоров вверх.
В одной из Facebook-групп огородников попросили советов, по какой причине листья помидоров подкручиваются вверх. Пользователю назвали несколько возможных причин и способов преодоления этого явления.
Нехватка влаги
Некоторые комментаторы ответили, что это может быть из-за нехватки влаги. Закручивая листья, растение уменьшает площадь испарения. Помидоры просто нужно хорошо полить.
Недостает подкормки
Остальные считают, что помидорам не хватает удобрений. Порекомендовали развести немного нитроаммофоски и полить помидоры, отступив немного от корня.
"Через неделю будет результат. Мои тоже такие были. В период дождей просто подсыпали, сейчас хорошие", — пишут в сети.
Другие причины, по которым листья томатов закручиваются вверх
- Избыток азота — когда в почве слишком много азотных удобрений, листья могут деформироваться и закручиваться
- Высокие температуры – при жаре более 30 градусов растения защищаются, сворачивая листья
- Вирусные заболевания – некоторые вирусы вызывают скручивание листьев. Обычно это сопровождается изменением цвета или появлением пятен
Что делать:
- регулярный полив (лучше реже, но обильнее)
- притенение в жаркие дни
- проверка кислотности почвы (оптимально 6.0-6.8 pH)
- при подозрении на болезни обработка фунгицидами
Ранее "Телеграф" рассказывал, как защитить помидоры в огороде от тли и белокрылки. Это можно сделать без химии и пестицидов.