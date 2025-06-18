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Перец остановился в росте после пересадки. Без срочных действий урожая не будет

Автор
Елена Руденко
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Выращивание перца требует внимания
Выращивание перца требует внимания. Фото Коллаж "Телеграф"

Простые действия спасут урожай

Перец может "замереть" после высадки в грунт. Кусты могут даже пожелтеть и начать сбрасывать листья и цветы, но растениям можно помочь.

Почему не растет перец — четыре причины

Есть несколько факторов, которые могут негативно влиять на развитие кустов перца. О них рассказывает Telegram-канал "Наша дача".

Холодная почва: Перец — теплолюбивая культура, если земля холодная, корни устремляют все силы на выживание, роста нет, пока почва не прогреется выше +12+14 градусов.

Переросшая рассада: Если растение слишком большое, после пересадки корневая система не может полноценно питать надземную часть. Сначала оно обновляет корни и только после этого пойдет в рост.

Недостаток питания: В бедной питательными веществами почве рост растений замедляется. После высадки перец нуждается в азоте для наращивания зеленой массы.

Перегрузка плодами: Маленькое растение, уже завязавшее перчинки, все силы отдает плодам, их не остается на развитие корней и зеленой массы. На слабых кустах нужно удалить коронный цветочек и первые завязи. Это позволит растению набрать силу и в будущем оно отблагодарит щедрым урожаем.

Как помочь перцу

Высаживать перец нужно в хорошо прогретую почву. Через 7-10 дней после высадки (или при первых признаках стресса) растения нужно подпитать комплексным удобрением с высоким содержанием азота. Например, раствором "Курника".

Кроме того, пока корни адаптируются к новым условиям, нужно помочь растениям через листовую подкормку. Огородники советуют обрабатывать их комплексными удобрениями для листовых подкормок. В них хорошо добавлять антистрессовые стимуляторы роста.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как по листьям перца понять, чего не хватает растению. Чтобы получить щедрый урожай, нужно вовремя подкармливать кусты.

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