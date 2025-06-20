Салат – не только для вас. Почему не стоит употреблять зелень прямо на огороде

На грядке можно увидеть неприятный сюрприз

Летний огород богат свежей зеленью — хрустящий салат, ароматный укроп, нежную петрушку. Многие не ждут, пока все это окажется на тарелке, а срывает лист прямо с грядки. Но такая привычка может обернуться серьезными последствиями.

"Телеграф" расскажет, почему не стоит есть овощи из огорода. Вы будете удивлены.

На листьях салата часто живут улитки – невидимые на первый взгляд, особенно после дождя или в тени. Вместе с ними на зелени остаются следы слизи, яйца паразитов и микробы, которые могут вызвать отравление или инфекционные заболевания.

И это не преувеличение. Как недавно сообщал "Телеграф", Винницкую буквально атакуют улитки — огородники жалуются, что моллюски уничтожают урожай и поедают все на своем пути. Под угрозой – не только овощи, но и вся зелень.

Зелень, растущая на открытом грунте, также подвергается воздействию пыли, почвенных бактерий и насекомых. Есть ее немытой – значит рисковать.

Даже самый чистый с виду листок – не гарантия безопасности. Зеленью на огороде лакомятся не только люди. Поэтому следует всегда мыть овощи и фрукты, даже если вы уверены, что они росли на вашем огороде и являются экологически чистыми.

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