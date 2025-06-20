Україну може накрити різке похолодання: яким регіонам діставати шуби, а кому шорти
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Синоптик здивував прогнозом
Погода в Україні різко зміниться наприкінці червня. Зміна погодних умов торкнеться більшості регіонів країни
Про це у коментарі "Телеграфу" сказав відомий український синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, через кілька днів українці можуть очікувати на зниження температури повітря, особливо в денний час.
Циклон з півночі Європи принесе похолодання
Згідно з прогнозом метеоролога, з 29 червня під впливом циклонічності з півночі Європи розпочнеться новий період похолодання, який охопить практично всі регіони України. Виняток становитиме лише південна частина країни, де спекотна погода збережеться.
Крім зниження температури, помітно посилиться вітер переважно північно-західного та північного напрямків. Місцями очікуються пориви до 15-20 м/с.
Температурні показники по регіонах
Найсуттєвіше похолодання торкнеться північних, західних і центральних регіонів країни:
- Вночі: +9…+15 градусів тепла.
- Вдень: +19…+25 градусів тепла.
На півдні, у центрі та на Закарпатті температурні показники будуть вищими:
- Вдень: +26…+33 градусів тепла.
- Вночі: +12…+20 градусів тепла.
Раніше "Телеграф" писав, чи завершилась довготривала магнітна буря.