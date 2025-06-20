Україну може накрити різке похолодання: яким регіонам діставати шуби, а кому шорти

Синоптик здивував прогнозом

Погода в Україні різко зміниться наприкінці червня. Зміна погодних умов торкнеться більшості регіонів країни

Про це у коментарі "Телеграфу" сказав відомий український синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, через кілька днів українці можуть очікувати на зниження температури повітря, особливо в денний час.

Циклон з півночі Європи принесе похолодання

Згідно з прогнозом метеоролога, з 29 червня під впливом циклонічності з півночі Європи розпочнеться новий період похолодання, який охопить практично всі регіони України. Виняток становитиме лише південна частина країни, де спекотна погода збережеться.

Крім зниження температури, помітно посилиться вітер переважно північно-західного та північного напрямків. Місцями очікуються пориви до 15-20 м/с.

Температурні показники по регіонах

Найсуттєвіше похолодання торкнеться північних, західних і центральних регіонів країни:

Вночі : +9…+15 градусів тепла.

: +9…+15 градусів тепла. Вдень: +19…+25 градусів тепла.

На півдні, у центрі та на Закарпатті температурні показники будуть вищими:

Вдень : +26…+33 градусів тепла.

: +26…+33 градусів тепла. Вночі: +12…+20 градусів тепла.

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