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Україну може накрити різке похолодання: яким регіонам діставати шуби, а кому шорти

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Погода в Україні Новина оновлена 20 червня 2025, 20:23
Погода в Україні. Фото Колаж "Телеграф"

Синоптик здивував прогнозом

Погода в Україні різко зміниться наприкінці червня. Зміна погодних умов торкнеться більшості регіонів країни

Про це у коментарі "Телеграфу" сказав відомий український синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, через кілька днів українці можуть очікувати на зниження температури повітря, особливо в денний час.

Циклон з півночі Європи принесе похолодання

Згідно з прогнозом метеоролога, з 29 червня під впливом циклонічності з півночі Європи розпочнеться новий період похолодання, який охопить практично всі регіони України. Виняток становитиме лише південна частина країни, де спекотна погода збережеться.

Крім зниження температури, помітно посилиться вітер переважно північно-західного та північного напрямків. Місцями очікуються пориви до 15-20 м/с.

Температурні показники по регіонах

Найсуттєвіше похолодання торкнеться північних, західних і центральних регіонів країни:

  • Вночі: +9…+15 градусів тепла.
  • Вдень: +19…+25 градусів тепла.

На півдні, у центрі та на Закарпатті температурні показники будуть вищими:

  • Вдень: +26…+33 градусів тепла.
  • Вночі: +12…+20 градусів тепла.

Раніше "Телеграф" писав, чи завершилась довготривала магнітна буря.

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#Погода #Прогноз