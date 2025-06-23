Списали даже кредит в Monobank. Мошенники атаковали счета женщины: удалось ли вернуть деньги

Подозрительные транзакции проходили на маленькие суммы

Сейчас в сети есть немало мошеннических схем, благодаря которым воры могут похитить все деньги с карты и счета. В некоторых случаях даже создание новой не поможет.

Об этом пишет одна из клиенток Монобанка. По ее словам, банк почему-то не заблокировал подозрительные транзакции, а после открытия новой карты заверил, что списания не повторятся.

"Было непонятное списание, карточку заблокировали, выпустили новую и уже с новой опять непонятное списание… ваши операторы уверяли, что все будет хорошо", — говорится в сообщении.

Мошенники списали деньги с карты

Однако в случае, когда к мошенникам попадает какая-то из карт клиента, Монобанк не может гарантировать не повторение ситуации. Особенно это касается карточек, которые привязаны к кошельку и оплате подписок.

"Мы не можем гарантировать, пройдут или нет успешные списания с перевыпущенной карты, поскольку все зависит от ресурса, и каким образом они посылают запрос на списание средств. В настоящее время коллеги работают над тем, чтобы помочь вам с отвязкой карты и вернуть списанные средства", — говорится в ответе банка.

Заметим, что лишь позже клиент объяснила, как мошенники получили доступ к ее карте. Оказалось, что женщина перешла по неизвестной ссылке, после чего начала списывать деньги, в том числе с кредитным лимитом, который составлял 60 тысяч. В полиции женщину заверили, что при таких схемах деньги вернуть почти невозможно.

"Заявление в полицию написано, но там мне сказали, что это частая схема и рассчитывать на возврат средств не стоит. Хотя я вижу на какие карточки выведены средства мошенниками и банк также имеет всю информацию", — добавила клиентка Монобанка.

Ответ Монобанка

Как уберечься от подобных мошеннических схем

не переходите на неизвестные ссылки, даже если их сбрасывают друзья или знакомые;

не держите большие суммы денег на карте, привязанной к кошельку или оплате подписок;

не следует держать на карте и кредитный лимит, потому что в случае его списания даже мошенниками, деньги нужно будет вернуть;

большие суммы денег следует держать на банках, если речь идет о Монобанке, на счете ФОП и т.д. То есть там, где их невозможно снять через списание.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если терминал "Ощада" съел деньги, а на карточке их нет.