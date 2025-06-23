Списали навіть кредит в Monobank. Шахраї атакували рахунки жінки: чи вдалося повернути кошти

Підозрілі транзакції проходили на маленькі суми

Наразі в мережі є чимало шахрайських схем, завдяки яким злодії можуть викрасти усі гроші з картки та рахунку. В деяких випадках навіть створення нової не допоможе.

Про це пише одна з клієнток Монобанку. За її словами, банк чомусь не заблокував підозрілі транзакції, а після відкриття нової карти запевнив, що списання не повторяться.

"Було незрозуміле списання, картку заблокували, випустили нову і вже з нової знову незрозуміле списання…. ваші оператори запевняли що все буде гаразд", — йдеться у повідомленні.

Шахраї списали гроші з карти

Однак у випадку, коли до шахраїв потрапляє якась з карток клієнта, Монобанк не може гарантувати не повторення ситуації. Особливо це стосується карток, які прив'язані до гаманця та оплати підписок.

"Ми не можемо гарантувати, чи пройдуть або ні успішні списання з перевипущеної картки, оскільки все залежить від ресурсу, та яким чином вони надсилають запит на списання коштів. Наразі колеги працюють над тим, щоб допомогти вам з відв'язкою картки та повернути списані кошти", — йдеться у відповіді банку.

Зауважимо, що лише згодом клієнтка пояснила, як шахраї отримали доступ до її карти. Виявилось, що жінка перейшла за невідомим посиланням, після чого почало списувати гроші, зокрема і з кредитним лімітом, який становив 60 тисяч. У поліції жінку запевнили, що за таких схем гроші повернути майже неможливо.

"Заява в поліцію написана, але там мені сказали що це часта схема і розраховувати на повернення коштів не варто. Хоча я бачу на які картки виведені кошти шахраями і банк також має всю інформацію", — додала клієнтка Монобанку.

Відповідь Монобанку

Як вберегтись від подібних шахрайських схем

не переходьте на невідомі посилання, навіть якщо їх скидають друзі чи знайомі;

не тримайте великі суми грошей на картці, яка прив'язана до гаманця чи оплати підписок;

не слід тримати на картці і кредитний ліміт, бо у разі його списання навіть шахраями, гроші треба буде повернути;

великі суми грошей слід тримати на банках, якщо йдеться про Монобанк, на рахунку ФОП тощо. Тобто там, де їх не можливо зняти через списання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо термінал "Ощаду" з'їв гроші, а на картці їх нема.