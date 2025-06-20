Мошенники из-за границы сняли крупную сумму с карты: в Приватбанке объяснили, что делать

Рассмотрение жалобы может занять несколько месяцев, но шансы вернуть средства есть

Ситуация, когда с банковского счета деньги исчезают из-за мошенничества — не нова. Однако иногда можно поправить ситуацию.

Пользователь Юлия пожаловалась ПриватБанку, что с карты ее матери сняли 85 тысяч гривен. Транзакция была из-за границы. Она задала вопрос — почему это проблемы только ее мамы и почему не сработала служба безопасности.

В банке отметили – оплата в интернете возможна только при наличии данных карты, кроме номера это СVV код и срок действия. Получить их мошенники могли разным образом, не только по неосторожности владельца, но и по вине недобросовестных охранников в магазинах или ненадежных сайтов.

Если при совершении сделки не вводился код, присылаемый на номер телефона, можно обжаловать подобную транзакцию с высоким шансом возврата средств, утверждают в банке. Но дело это не быстрое. "По обращению в поддержку банка могут быть сформированы запросы на обжалование операций в международной платежной системе. Рассмотрение подобных дел строго регламентировано правилами платежных систем и может занять от 45 до 120 дней", — говорится в ответе ПриватБанка.

ПриватБанк реагирует на ситуацию с мошенничеством

В банке напомнили, что нельзя передавать данные карты, пароли и тому подобное никому, даже сотрудникам банка. Нельзя оставлять карты без присмотра или записывать пароли. Банк не будет звонить из посторонних номеров и не будет спрашивать данные. Для безопасности следует установить двухэтапную проверку, использовать сложные пароли, антивирусы и т.д. Проводить финансовые операции при использовании публичного Wi-Fi также не рекомендуется, лучше использовать мобильный интернет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о популярной схеме мошенничества, когда людям предлагают вознаграждение за использование их карт и счетов. Это прямой путь не только к потере средств, но и к уголовной ответственности.