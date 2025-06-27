Советское золотое кольцо с янтарем продают в Украине: о таком мечтала каждая женщина в СССР

Состояние украшения – идеальное, пишет владелец

Сегодня, когда в продаже есть много украшений различных брендов, сохраняется интерес к вещам из СССР, которые практически стали раритетными. Ими интересуются коллекционеры да и просто любители вещей с историей.

Именно такой вещью является золотое кольцо с янтарем, которое выставлено на продажу на популярном украинском сайте объявлений. Продавец просит за украшение 14500 грн.

Размер кольца – 18,5. В публикации говорится, что, несмотря на то, что вещь была в употреблении, ее состояние – идеальное, а вес составляет 5,51 грамма. Украшение выполнено из золота 583 пробы.

Глянцевый янтарь с красивыми включениями в крапановой оправе, смотрится очень богато, отмечается владелец. Такая оправа в простонародье называется "звезда". Если смотреть на неё сверху, крапаны (лапки крепления) расходятся радиально как лучи.

Золотое кольцо с янтарем - мечта любой женщины в СССР

На свету в янтаре видны интересные вкрапления

Такая оправа камня в простонародье называется "звезда"

Продавец проживает во Львове, однако готов отправить перстень Новой почтой наложенным платежом с предоплатой 400 грн. Возможна и OLX Доставка по предварительной договоренности.

Ранее в Украине продавали бриллиантовые серьги, которые были безумно популярны во времена СССР. Их цена такая же, как и новый флагманский смартфон от ведущих производителей.