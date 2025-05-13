Со знаком качества и рабочим календарем: в Украине продают легендарные советские часы

Их начали выпускать в Москве около 50 лет назад

В Украине продают наручные механические часы, произведенные в СССР из нержавеющей стали. По словам продавца, они в рабочем состоянии.

Соответствующий лот выставлен на аукцион на одном из сайтов для коллекционеров. Первоначальная цена составляет 400 грн.

Речь идет о наручных часах марки "Полёт"с металлическим браслетом, механизм которых включает 17камней. Отмечается, что в часах также работает календарь. Год производства изделия не указан, однако на задней крышке можно увидеть серийный номер и знак качества.

Что касается дефектов, в этой графе владелец пишет: "согласно фото". На снимках видны царапины на корпусе. Аукцион начался 6 мая, а закончится 20 числа, то есть еще через неделю.

За лотом следит 3 человека, однако никто еще не поднимал цену, возможно, это произойдет в последний день торгов.

Продавец проживает в городе Тростянец Сумской области и по окончанию торгов готов отправить товар новому владельцу по почте.

Справка: "Полёт" — марка советских и российских часов, которые изготавливал Первый Московский часовой завод (Часовой завод "Полёт"), начиная с 1960-х годов. В 1964 году часы начали маркироваться зарегистрированным товарным знаком "Полёт" (Poljot).

Ранее мы писали, что на одном из украинских сайтов для продажи коллекционных вещей были выставлены редкие серьги советского производства. Украшение совмещает красное золото пробы 583 и натуральный нефрит.