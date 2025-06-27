Радянську золоту каблучку з бурштином продають в Україні: про таку мріяла кожна жінка в СРСР

Стан прикраси — ідеальний, пише власник

Сьогодні, коли у продажу є багато прикрас різних брендів, зберігається інтерес до речей із СРСР, які практично стали раритетними. Ними цікавляться колекціонери та й просто любителі речей з історією.

Саме такою річчю є золота каблучка з бурштином, яка виставлена на продаж на популярному українському сайті оголошень. Продавець просить за прикрасу 14500 грн.

Розмір кільця – 18,5. У публікації йдеться, що, попри те, що річ була у вжитку, її стан – ідеальний, а вага складає 5,51 грама. Прикраса виготовлена із золота 583 проби.

Глянсовий бурштин із гарними включеннями в крапановій оправі, виглядає дуже багато, зазначається власник. Така оправа в народі називається "зірка". Якщо дивитися на неї зверху, крапани (лапки кріплення) розходяться радіально як промені.

Золота каблучка з бурштином — мрія будь-якої жінки в СРСР

На світлі в бурштині видно цікаві вкраплення

Така оправа каменю в народі називається "зірка"

Продавець проживає у Львові, проте готовий відправити перстень Новою поштою післяплатою з передоплатою 400 грн. Можлива й OLX Доставка за попередньою домовленістю.

Раніше в Україні продавали діамантові сережки, які були шалено популярні за часів СРСР. Їхня ціна така ж, як і новий флагманський смартфон від провідних виробників.