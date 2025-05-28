С хромированным корпусом и женевской волной: за сколько в Украине продают советские часы (фото)

Часы предлагаются с кожаным браслетом

Многие мужчины особенно ценят раритетные часы с историей — аксессуары, которые не только показывают время, но и подчеркивают статус, вкус и связь с прошлым. В Украине продаются редкие наручные механические мужские часы марки "Маяк", изготовленные в СССР.

Соответствующее предложение опубликовано на популярном сайте купли-продажи антикварных часов. Стоимость аксессуара 980 грн.

У часов черный глянцевый циферблат, бирюзовые арабские цифры и золотистые прямые стрелки и надписи. Они продаются вместе с кожаным браслетом и, судя по фото, находятся в хорошем состоянии.

Аксессуар также имеет хромированный традиционный корпус и механизм с женевской волной старой конструкции, в котором 15 камней. Женевские волны (Côtes de Genève) характеризуются серией вогнутых дуг на мостах или пластинах, которые создают волнообразный эффект.

Их год изготовления не указан, однако известно, что часы этой марки выпускал Сердобский часовой завод, основанный в 1943 году в Пензенской области России. Сама марка "Маяк", под которой производились, в том числе, наручные часы, появилась в 1964 году. Завод был ликвидирован в 2004 году.

Ранее сообщалось, что в Украине продают в Украине продают легендарные советские часы марки "Полет" со знаком качества и рабочим календарем.