В 70-е они были признаком статуса: в Украине продают легендарные советские часы

Продавец подобрал к ним соответствующий браслет

В Украине продают мужские механические часы Полет де люкс, которые относятся советской классике 70-х. Аксессуар не эксплуатировался, но прошел профессиональное обслуживание.

Часы находятся в идеальном состоянии. Соответствующее объявление опубликовано на популярном украинском сайте купли-продажи.

В часах – советский позолоченный ГОСТовский оригинальный механизм калибра 2209 на 23 рубиновых камнях, проверенный десятилетиями. Владелец указал стоимость 2 200 грн, но в то же время отметил, что цена договорная.

Также продавец сообщает, что часы имеют ручной завод и запас хода в пределах 35 часов. Диаметр корпуса 36 мм без учета заводной головки, высота 7.5 мм, ширина под ремешок 18 мм. Циферблат защищен сферическим органическим стеклом.

Диаметр механизма – 22 мм, высота – 2,9 мм, с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством 1 класса точности, говорится в публикации. Частота – 18000 полуколебаний в час.

К часам владелец решил приобщить современный браслет миланского плетения с PVD покрытием. Он утверждает, что браслет идеально подходит к часам как по цвету, так и по стилю, а также регулируется под любой размер запястья.

Ранее в Украине выставили на продажу легендарные часы "Командирские" с символикой советского ВМФ. Серый циферблат украшен самолетом и военным морским судном.