Серьги времен СССР продают за бешеные деньги в Украине: что в них особенного (фото)

Ювелирные изделия с бриллиантами в Советском Союзе были подлинной роскошью и символом особого статуса

В Украине продают бриллиантовые серьги, которые были безумно популярны во времена СССР. Их цена такая же, как и новый флагманский смартфон от ведущих производителей.

Соответствующее объявление появилось на украинском маркетплейсе OLX. Автор объявления показал, как выглядят серьги.

Ювелирное изделие стоит 50000 грн. Серьги обладают элегантной круглой формой с характерной для советских ювелирных изделий симметричной композицией.

Они выполнены в виде небольшого круглого медальона с роскошным расположением бриллиантов. Центральный, больший по размеру бриллиант, окружен меньшими камнями, образующими форму цветка или солнца.

Согласно описанию объявления, серьги изготовлены из золота 583 пробы общим весом 7,4 г и украшены 18 бриллиантами.

Продавец отмечает, что изделия имеют заключение геммолога и были профессионально очищены у ювелира, что подтверждает их подлинность и хорошее состояние.

Следует отметить, что ювелирные изделия с бриллиантами в Советском Союзе были настоящей роскошью и символом особого статуса. Во времена тотального дефицита такие украшения были недоступны большинству граждан, а их приобретение часто требовало особых связей или месяцев ожидания в очередях.

Стоит отметить, что в СССР бриллианты и золото рассматривались не только как украшения, но и надежный способ сохранить сбережения. В условиях закрытой экономики и отсутствия возможности инвестировать в недвижимость или акции ювелирные изделия часто становились семейными реликвиями, которые передавались из поколения в поколение.

Сегодня такие вещи пользуются особым спросом среди коллекционеров и ценителей винтажных украшений.

Ранее "Телеграф" писал, что сервиз из СССР продают на аукционе. Желающие могут приобрести набор за полную цену – 421 000 грн.