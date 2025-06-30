Не покупайте без проверки ради своего же здоровья: как правильно выбрать сливу на рынке

"Телеграф" расскажет о видах слив

Зеленые сливы все чаще появляются на столичных базарах, привлекающих покупателей своей кислинкой, ностальгическим вкусом детства и относительно низкой ценой. Но за этим невинным летним лакомством кроется гораздо более глубокая история, чем может показаться.

"Телеграф" расскажет, почему не стоит покупать и потреблять зеленый фрукт.

На самом деле, торговля зелеными сливами часто является результатом раннего сбора урожая для быстрой наживы, когда фермеры срывают плоды еще до созревания, пренебрегая агротехническими нормами. Это вредит не только качеству фруктов, но и истощает деревья, снижая дальнейшую урожайность.

Кроме того, зеленая слива — удобный товар для мелких перекупщиков, которые скупают ее в селах за копейки, а затем перепродают на городских рынках втридорога. А потом подают как "элитный продукт из Закарпатья".

Отдельная проблема – условия хранения. Часто зеленые сливы хранят прямо в ящиках на солнце или в антисанитарных условиях. Это при том, что сам фрукт обладает высокой кислотностью и легко впитывает посторонние запахи и вещества.

Слива

Проверки базаров – большая редкость, а наклейки на весы чаще служат для психологического успокоения покупателя, чем для реального контроля.

Как выбрать фрукт

Чтобы выбрать спелую сливу, обрати внимание на несколько внешних признаков — легко и без советов "для здоровья", только о выборе как покупатель:

Цвет. Спелая слива имеет насыщенный цвет в соответствии с сортом:

– фиолетовая – глубокий темный оттенок, почти черный.

– желтая – ярко-желтая или слегка оранжевая.

– розовая – без зеленых пятен.

Налет. Едва заметный белый восковой налет – это нормально. Он означает, что сливу не мыли, и она еще свежа.

Мягкость. Спелая слива при легком нажатии немного пружинит, но не течет. Слишком мягкая – уже перезрелая, очень жесткая – еще зеленая.

Кожица. Без трещин, пятен, гнили. Если кожура сильно блестит – возможно, фрукт натирали или обрабатывали.

Запах. Спелые сливы обладают приятным, сладковатым ароматом. Если пахнет ничем или кисло – лучше не брать.

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