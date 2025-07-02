53% женщин хотят учиться финансовой грамотности: результаты исследования Украинского Женского Конгресса при содействии Ощадбанка

Уровень финансовой грамотности женщин ниже, чем у мужчин, при этом более половины женщин хотят научиться финансовой грамотности. Такие данные были получены в результате совместного проекта Ощадбанка и Украинского Женского Конгресса, направленного на повышение финансовой грамотности среди женщин из малых громад.

Результаты проекта были обнародованы 2 июля в информационном агентстве "УкрИнформ".

Рассказывая об идее проекта, член Наблюдательного совета Ощадбанка Роза Тапанова подчеркнула, что с началом войны Ощад стал не просто банком, а полноправным партнером для своих клиентов: в финансировании и грантах, в расширении возможностей, в экспертной поддержке и обучении.

"Для восстановления экономики страны сегодня крайне необходимо более активное привлечение женщин, в том числе через смену ими специальностей и наращивание карьерных амбиций. Наше сотрудничество с УЖК и результаты проведенного совместного исследования доказывают, что мы двигаемся в правильном направлении: образовательный компонент для этого чрезвычайно важен", — отметила Роза Тапанова.

Соучредительница и директор Украинского Женского Конгресса Светлана Войцеховская привела статистические данные, свидетельствующие о значительном росте количества женщин, которые из-за войны стали кормилицами семей, распорядительницами семейного бюджета.

"Эти женщины взяли на себя новые функции и нуждаются в новых знаниях. Так же знания нужны женщинам, которые успешно начали свой бизнес, но не знают, как масштабироваться. Поэтому мы совместно с государственным Ощадбанком сделали этот проект: социологически исследовали, какие именно аспекты финансовой грамотности провисают, на что обратить внимание, где сделать банковские услуги доступнее. Мы хотим, чтобы женщины становились более умелыми и эффективными", – заявила Светлана Войцеховская.

Согласно результатам исследования, финансовая грамотность женщин значительно ниже, чем у мужчин – при том, что их уровень образования выше. Так, только четверть женщин смогли вычислить годовую ставку кредита по месячному показателю. Среди мужчин с задачей справились 37%.

"Это может объясняться тем, что женщины беднее и, соответственно, имеют меньше навыков пользования избыточными средствами. В то же время более низкая финансовая грамотность способствует бедности, создавая "порочный круг", – отметил Дмитрий Савчук, директор ООО "Инфо Сапиенс" – компании, которая провела опрос.

Исследование продемонстрировало, что большинство женщин заинтересованы в обучении финансовой грамотности. В Ощадбанке считают поддержку женского бизнеса важным приоритетом в своей работе. Банк активно помогает женщинам-предпринимателям не только выживать, но и развиваться во время полномасштабной войны, рассказал глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

"По нашему мнению, потенциал женского бизнеса еще до конца не раскрыт. Мы хотим, чтобы больше украинок начинали собственное дело, получали новые знания, а следовательно и новые возможности. Сотрудничество с УЖК – очередной шаг в этом направлении. Полученные социологические данные свидетельствуют о существенном спросе на обучение финансовой грамотности для женщин, и эти результаты будут использованы нами для планирования информационных кампаний в этой сфере", — отметил Сергей Наумов.