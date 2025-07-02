53% жінок хочуть вчитися фінансової грамотності: результати дослідження Українського Жіночого Конгресу за сприяння Ощадбанку

Рівень фінансової грамотності жінок нижчий, ніж у чоловіків, при цьому більше половини жінок хочуть навчитися фінансової грамотності. Такі дані були отримані в результаті спільного проєкту Ощадбанку та Українського Жіночого Конгресу, який спрямований на підвищення фінансової грамотності серед жінок з малих громад.

Результати проєкту були оприлюднені 2 липня в інформаційному агентстві "УкрІнформ".

Розповідаючи про ідею проєкту, членкиня наглядової ради Ощадбанку Роза Тапанова підкреслила, що з початком війни Ощад став не просто банком, а повноправним партнером своїм клієнтам: у фінансуванні й грантах, у розширенні можливостей, в експертній підтримці і навчанні.

"Для відновлення економіки країни сьогодні вкрай необхідним є більш активне залучення жінок, в тому числі через зміну ними спеціальностей і нарощування кар’єрних амбіцій. Наша співпраця з УЖК і результати проведеного спільного дослідження доводять, що ми рухаємось правильним напрямком: освітній компонент для цього є надзвичайно важливим", – зазначила Роза Тапанова.

Співзасновниця і директорка Українського Жіночого Конгресу Світлана Войцеховська навела статистичні дані, які свідчать про значне зростання кількості жінок, які через війну стали годувальницями родин, розпорядницями сімейного бюджету.

"Ці жінки взяли на себе нові функції і потребують нових знань. Так само знання потрібні жінкам, які успішно розпочали свій бізнес, але не знають, як масштабуватися. Тому ми спільно з державним Ощадбанком зробили цей проєкт: соціологічно дослідили, які саме аспекти фінансової грамотності провисають, на що звернути увагу, де зробити банківські послуги доступнішими. Ми хочемо, щоб жінки ставали вправнішими та ефективнішими", – заявила Світлана Войцеховська.

Відповідно до результатів дослідження, фінансова грамотність жінок є значно нижчою за чоловіків – при тому, що їх рівень освіти вище. Так, лише чверть жінок змогли вирахувати річну ставку кредиту за місячним показником. Серед чоловіків із завданням впоралися 37%.

"Це може пояснюватись тим, що жінки бідніші і, відповідно, мають менше навичок користування надлишковими коштами. Водночас нижча фінансова грамотність сприяє бідності, створюючи "порочне коло", – зазначив Дмитро Савчук, директор ТОВ "Інфо Сапієнс" – компанії, яка провела опитування.

Дослідження продемонструвало, що більшість жінок зацікавлені у навчанні фінансової грамотності. В Ощадбанку вважають підтримку жіночого бізнесу важливим пріоритетом своєї роботи. Банк активно допомагає жінкам-підприємицям не тільки виживати, але й розвиватися під час повномасштабної війни, розповів голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

"На нашу думку, потенціал жіночого бізнесу ще до кінця не розкритий. Ми хочемо, щоб більше українок починали власну справу, здобували нові знання, а відтак і нові можливості. Співпраця з УЖК – черговий крок у цьому напрямі. Отримані соціологічні дані свідчать про суттєвий попит на навчання з фінансової грамотності для жінок і ці результати будуть використані нами для планування інформаційних кампаній у цій сфері", – зазначив Сергій Наумов.