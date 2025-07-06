Выращивай и продавай: как на грибах сделать прибыльный бизнес

Грибной бизнес на шампиньонах может стать прибыльным источником дохода при правильном планировании и соблюдении технологий

Грибной бизнес в Украине испытывает настоящий бум. Шампиньоны, которые еще несколько лет назад считались экзотическим продуктом, сегодня стали привычным товаром на полках супермаркетов.

"Телеграф" расскажет, как на этом заработать большие деньги. А также куда их сдавать.

Почему именно шампиньоны

Шампиньоны – идеальный выбор для начинающих в грибном бизнесе. Они неприхотливы к условиям выращивания, имеют короткий цикл созревания (35-45 дней) и высокую урожайность. С одного квадратного метра можно получить 15–25 кг грибов в месяц.

Шампиньоны

Стартовые инвестиции: сколько нужно вложить

Минимальные вложения (домашнее производство):

Устройство подвала или гаража: 15-25 тыс. грн

Оборудование (стеллаж, вентиляция, отопление): 20-30 тыс. грн

Мицелий и субстрат на первый цикл: 5-8 тыс. грн

Общая сумма: 40–63 тыс. грн

Экономика выращивания: сколько можно заработать

При средней оптовой цене шампиньонов 100 грн. за килограмм и урожайности 20 кг с квадратного метра в месяц, доход с одного квадратного метра составляет 2000 грн. Даже с учетом себестоимости (около 40-50 грн за кг) чистая прибыль может достигать 50-60 грн с каждого килограмма.

Куда сбывать продукцию

Местные рынки – самый простой старт с рентабельностью 40-60%.

– самый простой старт с рентабельностью 40-60%. Продуктовые магазины – стабильный канал с маржой 25-35%.

– стабильный канал с маржой 25-35%. Рестораны и кафе – премиум-сегмент с высокими ценами.

– премиум-сегмент с высокими ценами. Перерабатывающие предприятия — большие объемы, но более низкие цены.

— большие объемы, но более низкие цены. Собственный сайт или социальные сети.

Платформа доставки продуктов.

Фермерские ярмарки и эко-магазины.

Практические советы для успеха

Начинающим стоит:

Начать с небольших объемов (50–100 кг в месяц).

Настройка стабильных каналов сбыта перед масштабированием.

Вести подробный учет расходов и доходов.

Постоянно учить новые технологии выращивания.

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