Это растет у вас на участке: как из сухой травы заработать 26 тыс. грн
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"Телеграф" рассказывает о плюсах и минусах
Владельцы земельных участков могут получать стабильный дополнительный доход, используя незадействованные части огорода для выращивания и продажи сена. Сколько можно получить?
"Телеграф" расскажет подробнее об этом заработке. Также куда продавать продукт.
Почему сено — это прибыльный бизнес
Сено остается одним из важнейших кормов для скота, особенно в осенне-зимний период. Фермеры, владельцы коров, коз, овец и лошадей постоянно нуждаются в качественном сухого корма для своих животных.
- По данным актуальных объявлений на рынке, один тюк качественного лугового сена стоит 130 гривен. За 200 тюков с участка можно заработать 26000 грн за сезон.
Как организовать производство сена
- Использование свободных участков. Если у вас есть части огорода, где вы не растите овощи, засейте их луговыми травами. Это может быть: задняя часть участка, место меж садовыми деревьями, временно незадействованные грядки.
- Выбор трав. Лучшие варианты для сена: тимофеевка, овсяница, люцерна, клевер
- Технология заготовки: скашивание в период цветения, сушка на солнце 2-3 дня, сбор в тюки, хранение в сухом месте.
Рынок сбыта
Спрос на качественное сено стабильно высок:
- Частные фермеры.
- Собственники личных хозяйств.
- Конные клубы.
- Зоопарки и контактные зоофермы.
Ранее "Телеграф" писал, сколько можно заработать на луке.