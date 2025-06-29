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Это растет у вас на участке: как из сухой травы заработать 26 тыс. грн

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Заработок на траве Новость обновлена 29 июня 2025, 23:03
Заработок на траве. Фото Коллаж "Телеграф"

"Телеграф" рассказывает о плюсах и минусах

Владельцы земельных участков могут получать стабильный дополнительный доход, используя незадействованные части огорода для выращивания и продажи сена. Сколько можно получить?

"Телеграф" расскажет подробнее об этом заработке. Также куда продавать продукт.

Почему сено — это прибыльный бизнес

Сено остается одним из важнейших кормов для скота, особенно в осенне-зимний период. Фермеры, владельцы коров, коз, овец и лошадей постоянно нуждаются в качественном сухого корма для своих животных.

  • По данным актуальных объявлений на рынке, один тюк качественного лугового сена стоит 130 гривен. За 200 тюков с участка можно заработать 26000 грн за сезон.

Как организовать производство сена

  • Использование свободных участков. Если у вас есть части огорода, где вы не растите овощи, засейте их луговыми травами. Это может быть: задняя часть участка, место меж садовыми деревьями, временно незадействованные грядки.
  • Выбор трав. Лучшие варианты для сена: тимофеевка, овсяница, люцерна, клевер
  • Технология заготовки: скашивание в период цветения, сушка на солнце 2-3 дня, сбор в тюки, хранение в сухом месте.

Рынок сбыта

Спрос на качественное сено стабильно высок:

  • Частные фермеры.
  • Собственники личных хозяйств.
  • Конные клубы.
  • Зоопарки и контактные зоофермы.

Ранее "Телеграф" писал, сколько можно заработать на луке.

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#Сено #Трава #Заработок