Это растет у вас на участке: как из сухой травы заработать 26 тыс. грн

"Телеграф" рассказывает о плюсах и минусах

Владельцы земельных участков могут получать стабильный дополнительный доход, используя незадействованные части огорода для выращивания и продажи сена. Сколько можно получить?

"Телеграф" расскажет подробнее об этом заработке. Также куда продавать продукт.

Почему сено — это прибыльный бизнес

Сено остается одним из важнейших кормов для скота, особенно в осенне-зимний период. Фермеры, владельцы коров, коз, овец и лошадей постоянно нуждаются в качественном сухого корма для своих животных.

По данным актуальных объявлений на рынке, один тюк качественного лугового сена стоит 130 гривен. За 200 тюков с участка можно заработать 26000 грн за сезон.

Как организовать производство сена

Использование свободных участков . Если у вас есть части огорода, где вы не растите овощи, засейте их луговыми травами. Это может быть: задняя часть участка, место меж садовыми деревьями, временно незадействованные грядки.

. Если у вас есть части огорода, где вы не растите овощи, засейте их луговыми травами. Это может быть: задняя часть участка, место меж садовыми деревьями, временно незадействованные грядки. Выбор трав . Лучшие варианты для сена: тимофеевка, овсяница, люцерна, клевер

. Лучшие варианты для сена: тимофеевка, овсяница, люцерна, клевер Технология заготовки: скашивание в период цветения, сушка на солнце 2-3 дня, сбор в тюки, хранение в сухом месте.

Рынок сбыта

Спрос на качественное сено стабильно высок:

Частные фермеры.

Собственники личных хозяйств.

Конные клубы.

Зоопарки и контактные зоофермы.

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