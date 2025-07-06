Вирощуй і продавай: як на грибах зробити прибутковий бізнес
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Грибний бізнес на печерицях може стати прибутковим джерелом доходу за умови правильного планування та дотримання технологій
Грибний бізнес в Україні переживає справжній бум. Печериці, які ще кілька років тому вважалися екзотичним продуктом, сьогодні стали звичним товаром на полицях супермаркетів.
"Телеграф" розповість, як на цьому заробити великі гроші. А також куди їх здавати.
Чому саме печериці
Печериці — ідеальний вибір для початківців у грибному бізнесі. Вони невибагливі до умов вирощування, мають короткий цикл дозрівання (35-45 днів) та високу врожайність. З одного квадратного метра можна отримати 15-25 кг грибів за місяць.
Стартові інвестиції: скільки потрібно вкласти
Мінімальні вкладення (домашнє виробництво):
- Облаштування підвалу або гаража: 15-25 тис. грн
- Обладнання (стелажі, вентиляція, опалення): 20-30 тис. грн
- Міцелій та субстрат на перший цикл: 5-8 тис. грн
- Загальна сума: 40-63 тис. грн
Економіка вирощування: скільки можна заробити
При середній оптовій ціні печериць 100 грн за кілограм та врожайності 20 кг з квадратного метра на місяць, дохід з одного квадратного метра становить 2000 грн. Навіть з урахуванням собівартості (близько 40-50 грн за кг), чистий прибуток може сягати 50-60 грн з кожного кілограма.
Куди збувати продукцію
- Місцеві ринки — найпростіший старт з рентабельністю 40-60%.
- Продуктові магазини — стабільний канал з маржею 25-35%.
- Ресторани та кафе — преміум-сегмент з високими цінами.
- Переробні підприємства — великі обсяги, але нижчі ціни.
- Власний сайт або соціальні мережі.
- Платформи доставки продуктів.
- Фермерські ярмарки та еко-магазини.
Практичні поради для успіху
Початківцям варто:
- Розпочати з невеликих обсягів (50-100 кг на місяць).
- Налагодити стабільні канали збуту перед масштабуванням.
- Вести детальний облік витрат та доходів.
- Постійно вивчати нові технології вирощування.
Раніше "Телеграф" писав, як заробити на вирощуванні прованських трав.