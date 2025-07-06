Вирощуй і продавай: як на грибах зробити прибутковий бізнес

Грибний бізнес на печерицях може стати прибутковим джерелом доходу за умови правильного планування та дотримання технологій

Грибний бізнес в Україні переживає справжній бум. Печериці, які ще кілька років тому вважалися екзотичним продуктом, сьогодні стали звичним товаром на полицях супермаркетів.

"Телеграф" розповість, як на цьому заробити великі гроші. А також куди їх здавати.

Чому саме печериці

Печериці — ідеальний вибір для початківців у грибному бізнесі. Вони невибагливі до умов вирощування, мають короткий цикл дозрівання (35-45 днів) та високу врожайність. З одного квадратного метра можна отримати 15-25 кг грибів за місяць.

Печериці

Стартові інвестиції: скільки потрібно вкласти

Мінімальні вкладення (домашнє виробництво):

Облаштування підвалу або гаража: 15-25 тис. грн

Обладнання (стелажі, вентиляція, опалення): 20-30 тис. грн

Міцелій та субстрат на перший цикл: 5-8 тис. грн

Загальна сума: 40-63 тис. грн

Економіка вирощування: скільки можна заробити

При середній оптовій ціні печериць 100 грн за кілограм та врожайності 20 кг з квадратного метра на місяць, дохід з одного квадратного метра становить 2000 грн. Навіть з урахуванням собівартості (близько 40-50 грн за кг), чистий прибуток може сягати 50-60 грн з кожного кілограма.

Куди збувати продукцію

Місцеві ринки — найпростіший старт з рентабельністю 40-60%.

— найпростіший старт з рентабельністю 40-60%. Продуктові магазини — стабільний канал з маржею 25-35%.

— стабільний канал з маржею 25-35%. Ресторани та кафе — преміум-сегмент з високими цінами.

— преміум-сегмент з високими цінами. Переробні підприємства — великі обсяги, але нижчі ціни.

— великі обсяги, але нижчі ціни. Власний сайт або соціальні мережі.

Платформи доставки продуктів.

Фермерські ярмарки та еко-магазини.

Практичні поради для успіху

Початківцям варто:

Розпочати з невеликих обсягів (50-100 кг на місяць).

Налагодити стабільні канали збуту перед масштабуванням.

Вести детальний облік витрат та доходів.

Постійно вивчати нові технології вирощування.

Раніше "Телеграф" писав, як заробити на вирощуванні прованських трав.